Deszcz i śnieg nie odpuszczają. Do tego wichury nawet do 130 km/h. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 11.03.2023]

Śnieg, deszcz i wichury do 90 km/h, a to nie wszystko [Prognoza IMGW na 12.03.2023]

Początek marca nie przyniósł wyczekiwanego przez wielu nadejścia wiosny. Śnieg regularnie padał w Polsce, dodatkowo mierzyliśmy się z bardzo niskimi temperaturami. Nasi czytelnicy mieli nadzieję, że w nowym tygodniu pogoda będzie łaskawsza. Czy tak się stanie? I tak i nie. Synoptycy IMGW zapowiadają iście szalony poniedziałek, podczas którego przyjemne warunki atmosferyczne będą się mieszać z niebezpiecznymi zjawiskami meteo. Czeka nas starcie zimy z wiosną. Kto wyjdzie zwycięsko? Jedno jest pewne - planując nasze aktywności powinniśmy wziąć pod uwagę te prognozy.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 13 marca?

Bardzo trudne warunki na drogach, ale również przyjemne, długo wyczekiwane ocieplenie - tak w skrócie można podsumować pogodę, która będzie z nami w poniedziałek (13 marca 2023 r.). A jak to wygląda we szczegółach, i które regiony są najbardziej narażone na starcie z zimą? Synoptycy IMGW podają, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

- Miejscami pojawią się opady deszczu, na wschodzie początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w deszcz, przejściowo również marznący, powodujący gołoledź. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w obszarach podgórskich okresami dość silny, w całym kraju w porywach do około 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, w obszarach podgórskich Karpat do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 110 km/h - ostrzegają eksperci Instytutu.

Pogoda na jutro. Temperatura 13.03.2023

Wreszcie możemy to ogłosić - nie grożą nam minusowe temperatury, a gdzieniegdzie będą one bardzo przyjemne. Wiosna coraz mocniej puka do Polski i powoli zaczyna wypierać swoja poprzedniczkę. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10°C w centrum, do 14°C na południowym zachodzie - podaje IMGW. Na 13 stopni na plusie mogą liczyć m.in. mieszkańcy Krakowa. Tylko jedna kreska mniej w Kielcach, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie. Zaledwie 7 stopni pokażą termometry w Białymstoku.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 13/14 marca 2023

Instytut Meteorologii i Wodnej Podaje, że w nocy na południu przeważnie zachmurzenie będzie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z postępującymi większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju i na zachodzie miejscami pojawią się opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C na wschodzie do 9°C na zachodzie; lokalnie w obszarach podgórskich Karpat od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w obszarach podgórskich dość silny, a na krańcach południowych Podkarpacia okresami silny, od 40 km/h do 55 km/h, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy.

- Nad morzem porywy wiatru do 65 km/h, w obszarach podgórskich Sudetów do 70 km/h, na południu Górnego Śląska do 85 km/h, w obszarach podgórskich Tatr i Bieszczad do 95 km/h, na szczytach Karpat i Sudetów do 110 km/h - ostrzega IMGW.

