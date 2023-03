Kiedy będzie ciepło? Nadchodzi prawdziwa eksplozja wiosny, ale nie wszędzie. Pogoda mocno nas zaskoczy

Śnieg, deszcz i wichury do 90 km/h, a to nie wszystko [Prognoza IMGW na 12.03.2023]

Bomba ciepła to nie wszystko! Eksperci ostrzegają przed wichurami do 120 km/h i nie tylko [Prognoza IMGW na 14.03.2023]

Po szalonym pogodowo poniedziałku (13 marca 2023 r.) wielu zastanawia się, w którą stronę pójdą warunki atmosferyczne. Tych, którzy wyczekują stabilizacji musimy rozczarować. Przed nami kolejny tydzień, oparty na starciu wiosny z zimą. We wtorek pojawią się niebezpieczne zjawiska, które mogą przynieść utrudnienia komunikacyjne.

- Będzie ciepło, od 9°C nad morzem i 11°C na północnym wschodzie do nawet 17°C lokalnie w Małopolsce. Wiać będzie porywisty wiatr, osiągający nad morzem do 70 km/h, w obszarach podgórskich Karpat do 90 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 120 km/h - przekazują synoptycy IMGW.

Pogoda dla Polski. W środę powrót zimy!

W środku tygodnia zima ponownie podejmie rękawice. Zachmurzenie będzie konkretniejsze niż dzień wcześniej, choć eksperci Instytutu spodziewają się również większych przejaśnień. Gdzieniegdzie krajobraz może się zabielić, a warunki na drogach zrobią się zdecydowanie trudniejsze. Konieczne będzie zachowanie odpowiedniego poziomu koncentracji.

- Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach nawet samego śniegu. W Karpatach opady te będą okresami intensywne. Temperatura maksymalna od 2°C do 7°C. Wiatr nieco osłabnie, choć wciąż okresami będzie porywisty - alarmują synoptycy.

Prognoza na weekend. Kiedy będzie ciepło?

W kontekście końcówki bieżącego tygodnia mamy zdecydowanie dobre wieści. O ile jeszcze w piątek (17 marca 2023 r.) wiatr będzie obniżał temperaturę odczuwalną, o tyle w drugiej części weekendu pogoda będzie naprawdę przyjemna. Wiosna przejmie inicjatywę i miejmy nadzieję, że na dobre.

- Z dnia na dzień będzie coraz cieplej i na ogół pogodnie. Słabe opady deszczu od piątku do niedzieli mogą wystąpić jedynie w rejonie Pomorza. W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 6°C na północnym wschodzie do 15°C na zachodzie, a w sobotę i niedzielę w całym kraju temperatura maksymalna będzie już dwucyfrowa, od 10°C do 17°C - zdradzają szczegóły synoptycy IMGW. Czy te prognozy się potwierdzą? Codziennie będziemy je aktualizować na se.pl.

