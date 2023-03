Będzie 20 stopni ciepła, ale czekają nas burze i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 24.03.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), nad Europą dominują niże, jedynie częściowo południowa i wschodnia część kontynentu znajduje się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego znad Atlantyku. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w piątek, 24 marca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (24 marca 2023) w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Czeka nas deszcz i burze!

- Miejscami, z wyjątkiem południowego wschodu, opady deszczu. Lokalnie na zachodzie i w centrum kraju możliwe burze - przekazuje IMGW.

Temperatura 24.03.2023

W piątek (24 marca 2023) będzie ciepło, termometry wskażą nawet 20°C.

- Temperatura maksymalna od 11°C nad morzem do 17°C w centrum kraju i 20°C na południu i południowym zachodzie - przekazuje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, w głębi kraju do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 65 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (24.03.2023/25.03.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (24.03.2023/25.03.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 4°C lokalnie na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, około 7°C w centrum kraju, do 10°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

