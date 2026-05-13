Zimna Zośka nadciąga

Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka to terminy, które każdego roku w połowie maja zaczynają interesować osoby, zajmujące się sadzeniem warzyw, owoców i kwiatów w ogrodach. To właśnie wtedy często dochodzi do nagłego ochłodzenia, a nocami pojawiają się przymrozki mogące poważnie zaszkodzić młodym roślinom.

Czym właściwie jest Zimna Zośka?

Zimna Zośka to ludowe określenie ochłodzenia przypadającego zwykle między 12 a 15 maja. Okres ten związany jest także z tzw. Zimnymi Ogrodnikami - to natomiast określenie trzech dni w maju, którym patronują święci Pankracy (12 maja), Serwacy (13 maja) i Bonifacy (14 maja).

W tradycji od wielu lat uważano, że właśnie w tym okresie często następuje gwałtowne ochłodzenie, pojawiają się silniejsze wiatry, deszcz, a nawet przygruntowe przymrozki. Zimna Zośka przypada 15 maja i dokładnie po tym dniu wielu ogrodników decyduje się dopiero na sadzenie do gruntu wrażliwej roślinności. Panuje bowiem przekonanie, że dopiero po tych kilku dniach pogoda nie powinna nas już zaskakiwać dużymi spadkami temperatury, lecz oczywiście wszystko jest możliwe.

Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka

Co ciekawe, choć wielu traktuje Zimną Zośkę i Zimnych Ogrodników tylko jako ludowy przesąd, meteorolodzy przyznają, że w połowie maja rzeczywiście regularnie pojawiają się krótkotrwałe ochłodzenia i przygruntowe przymrozki. To czeka nas również i obecnie.

Zimna Zośka 2026. Te regiony Polski są najbardziej zagrożone

Obecne prognozy wskazują, że największe ryzyko przymrozków pojawi się w północnej i wschodniej części kraju. Szczególnie uważać powinni mieszkańcy:

Pomorza,

Warmii i Mazur,

Podlasia,

Mazowsza,

Kujaw,

województwa łódzkiego,

Małopolski,

Podkarpacia oraz terenów podgórskich.

Lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nawet do -5 stopni Celsjusza.

Zimni Ogrodnicy 2026. Działkowcy muszą zachować czujność

Najbardziej zagrożone są rośliny ciepłolubne, które wiele osób już wystawiło na balkony lub posadziło w ogrodach. Przymrozki mogą uszkodzić między innymi:

pomidory,

ogórki,

paprykę,

cukinie,

dynie,

bakłażany,

fasolę,

pelargonie,

surfinie,

niecierpki,

cynie,

dalie,

mieczyki.

Pogoda na maj 2026

Choć ostatnie dni maja były naprawdę piękne i niemal w całej Polsce było słonecznie, to prawdziwe załamanie pogodowe przed nami.