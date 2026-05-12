Cała Polska w deszczu. Tylko jedno województwo się wyłamuje

Podali najnowszą prognozę pogody dla Polski

Potwierdzają się wcześniejsze doniesienia meteorologów - druga dekada maja nie jest łaskawa dla Polaków. Prognoza na noc z wtorku na środę (12/13 maja 2026 r.) jest jednym z dowodów. IMGW zapowiada:

Głównie na zachodzie i północnym wschodzie kraju oraz w Karpatach przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie początkowo możliwe zanikające burze. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem.

W górach opady śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm. Temperaturę minimalną od 3 stopni do 6°C, nad morzem około 7°C. W rejonie Sudetów przygruntowe przymrozki do -1°C, w rejonie Karpat miejscami spadek do -1°C, przy gruncie do około -3 stopni Celsjusza.

W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami na nizinach wiatr może być porywisty.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza IMGW na 13 maja

W środku tygodnia Polakom na pewno przydadzą się parasole. Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (stan na 16:30), tylko województwo podkarpackie broni się przed prognozowanymi opadami deszczu. - W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, pod koniec dnia miejscami (głównie na wschodzie kraju) rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu - zapowiada IMGW. Zalecamy ostrożność, lokalnie drogi będą śliskie.

Podobnie jak w nocy, lokalnie może pojawić się porywisty wiatr. W szczytowych partiach Sudetów prędkość wiatru nawet do 80 km/h. Nie ma też co liczyć na ocieplenie. Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast prezentują się następująco:

Białystok, Suwałki, Koszalin - 11 stopni

Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Kielce - 12 stopni

Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Warszawa, Szczecin, Lublin, Kraków, Katowice, Rzeszów, Opole - 13 stopni

Wrocław, Zielona Góra - 14 stopni