Wyraźne zmiany w pogodzie. Najpierw Polacy szeroko się uśmiechną, później zamkną w domach

Pogoda na weekend 9-10 maja: Ocieplenie już w niedzielę
Na sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada opady deszczu w pięciu województwach:
- podlaskim
- lubelskim
- łódzkim
- kujawsko-pomorskim
- małopolskim
9 maja temperatury maksymalne rozpoczną się od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu, do 17 w centrum i na zachodzie kraju. W niedzielę będzie jeszcze lepiej - w całym kraju temperatury maksymalne będą dwucyfrowe. Na 20-21 stopni jest szansa w województwach:
- śląskim
- opolskim
- dolnośląskim
- lubuskim
- wielkopolskim
- kujawsko-pomorskim
Końcówka weekendu będzie nastrajać optymistycznie. Parasole przydadzą się tylko na północnym wschodzie kraju, a w pozostałych rejonach można planować dłuższe spacery lub inną aktywność na świeżym powietrzu.
Załamanie pogody przyjdzie w poniedziałek, 11 maja
W poniedziałek (11 maja) burze ponownie będą niepokoić Polaków. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych IMGW przewiduje dla zachodnich, południowych i południowo wschodnich rejonów naszego kraju. - Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu - podaje Instytut w prognozie synoptycznej na 11-12 maja.
- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na zachodzie i nad morzem północno-zachodni i zachodni, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h - dodają eksperci z IMGW w prognozach na początek przyszłego tygodnia.
Zalecamy regularne śledzenie ostrzeżeń meteo, przekazywanych przez Instytut Meteorologii i Gospdodarki Wodnej oraz lokalnych komunikatów centrów zarządzania kryzysowego. Prognozy i alerty będziemy na bieżąco aktualizować w serwisach "Super Expressu".