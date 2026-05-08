Wyraźne zmiany w pogodzie. Najpierw Polacy szeroko się uśmiechną, później zamkną w domach

Konrad Marzec
2026-05-08 18:04

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady maja pogoda ponownie namiesza w głowach Polakom. Z prognoz synoptycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że pod koniec weekendu warunki atmosferyczne wyraźnie się poprawią. Niestety, początek tygodnia to już zupełnie inna historia. Dowiedz się, jaka będzie pogoda w naszym kraju 9, 10 i 11 maja.

Chmury burzowe w prognozie pogody dla Polski

Autor: Unsplash.com Chmury burzowe w prognozie pogody dla Polski

Pogoda na weekend 9-10 maja: Ocieplenie już w niedzielę

Na sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada opady deszczu w pięciu województwach:

  • podlaskim
  • lubelskim
  • łódzkim
  • kujawsko-pomorskim
  • małopolskim

9 maja temperatury maksymalne rozpoczną się od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu, do 17 w centrum i na zachodzie kraju. W niedzielę będzie jeszcze lepiej - w całym kraju temperatury maksymalne będą dwucyfrowe. Na 20-21 stopni jest szansa w województwach:

  • śląskim
  • opolskim
  • dolnośląskim
  • lubuskim
  • wielkopolskim
  • kujawsko-pomorskim

Końcówka weekendu będzie nastrajać optymistycznie. Parasole przydadzą się tylko na północnym wschodzie kraju, a w pozostałych rejonach można planować dłuższe spacery lub inną aktywność na świeżym powietrzu.

Załamanie pogody przyjdzie w poniedziałek, 11 maja

W poniedziałek (11 maja) burze ponownie będą niepokoić Polaków. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych IMGW przewiduje dla zachodnich, południowych i południowo wschodnich rejonów naszego kraju. - Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu - podaje Instytut w prognozie synoptycznej na 11-12 maja.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na zachodzie i nad morzem północno-zachodni i zachodni, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h - dodają eksperci z IMGW w prognozach na początek przyszłego tygodnia.

Zalecamy regularne śledzenie ostrzeżeń meteo, przekazywanych przez Instytut Meteorologii i Gospdodarki Wodnej oraz lokalnych komunikatów centrów zarządzania kryzysowego. Prognozy i alerty będziemy na bieżąco aktualizować w serwisach "Super Expressu".

PROGNOZA IMGW