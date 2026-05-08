Wyraźne zmiany w pogodzie. Najpierw Polacy szeroko się uśmiechną, później zamkną w domach

Pogoda na weekend 9-10 maja: Ocieplenie już w niedzielę

Na sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada opady deszczu w pięciu województwach:

podlaskim

lubelskim

łódzkim

kujawsko-pomorskim

małopolskim

9 maja temperatury maksymalne rozpoczną się od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu, do 17 w centrum i na zachodzie kraju. W niedzielę będzie jeszcze lepiej - w całym kraju temperatury maksymalne będą dwucyfrowe. Na 20-21 stopni jest szansa w województwach:

śląskim

opolskim

dolnośląskim

lubuskim

wielkopolskim

kujawsko-pomorskim

Końcówka weekendu będzie nastrajać optymistycznie. Parasole przydadzą się tylko na północnym wschodzie kraju, a w pozostałych rejonach można planować dłuższe spacery lub inną aktywność na świeżym powietrzu.

Załamanie pogody przyjdzie w poniedziałek, 11 maja

W poniedziałek (11 maja) burze ponownie będą niepokoić Polaków. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych IMGW przewiduje dla zachodnich, południowych i południowo wschodnich rejonów naszego kraju. - Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu - podaje Instytut w prognozie synoptycznej na 11-12 maja.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na zachodzie i nad morzem północno-zachodni i zachodni, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h - dodają eksperci z IMGW w prognozach na początek przyszłego tygodnia.

Zalecamy regularne śledzenie ostrzeżeń meteo, przekazywanych przez Instytut Meteorologii i Gospdodarki Wodnej oraz lokalnych komunikatów centrów zarządzania kryzysowego. Prognozy i alerty będziemy na bieżąco aktualizować w serwisach "Super Expressu".