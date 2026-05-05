Burze i rzęsisty deszcz to kwestia godzin. Wskazali 5 województw

To nie będzie spokojna noc z wtorku na środę (5/6 maja 2026 r.) w naszym kraju. W prognozie synoptycznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czytamy o niebezpiecznych zjawiskach meteo. Lepiej zostać w domu! IMGW zapowiada:

Na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum opady deszczu. Miejscami na zachodzie kraju opady o natężeniu umiarkowanym. Początkowo na zachodzie oraz północnym wschodzie kraju możliwe burze. Na zachodzie prognozowana suma opadu deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a w rejonach podgórskich Karpat lokalnie dość silny i w porywach do 70 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h

Temperaturę minimalną od 6 stopni miejscami na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, około 10°C na zachodzie, do 12°C w centrum i 14°C na południu.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 6 maja

Potwierdzają się wcześniejsze doniesienia meteorologów z Instytutu. Środek tygodnia będzie daleki od spokojnego. - Przelotne opady deszczu, a na Pomorzu jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Prognozowana suma opadu deszczu miejscami do 15 mm, jedynie na Pomorzu do 30 mm - wyliczają synoptycy w prognozie na środę.

Na mapie IMGW widać burze w 5 województwach (stan na 15:00):

podlaskim

kujawsko-pomorskim

łódzkim

świętokrzyskim

lubelskim

Apelujemy o zachowanie ostrożności. Prośby kierujemy nie tylko do kierowców. Warto śledzić ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty meteorologiczne, zabezpieczyć cenne rzeczy i ostrzec bliskich przed pogodowymi zawirowaniami. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 60 km/h, a na północnym wschodzie nawet 70 km/h.

Prognozowane temperatury dla największych miast Polski:

Szczecin, Koszalin - 9 stopni

Gdańsk - 11 stopni

Gorzów Wielkopolski - 12 stopni

Poznań, Zielona Góra - 18 stopni

Olsztyn - 19 stopni

Toruń, Bydgoszcz - 20 stopni

Suwałki, Białystok - 21-25 stopni

Łódź, Wrocław - 23 stopnie

Opole, Katowice, Kraków - 24 stopnie

Lublin, Kielce - 25 stopni

Warszawa - 26 stopni

