Załamanie pogody uderzy tuż po majówce. Zapowiadają nie tylko burze

Konrad Marzec
2026-05-03 18:07

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na poniedziałek (4 maja 2026 r.) dla Polski. Eksperci zapowiadają m.in. burze, opady deszczu i dość silny wiatr. Warunki atmosferyczne nie będą tak przyjemne, jak podczas majówki. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie trzeba zachować ostrożność.

Autor: Robert Hoetink/ Shutterstock Burza na niebie / zdjęcie ilustracyjne

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

W trakcie majówki większość Polaków cieszyła się ze znakomitej pogody. Niestety, już w poniedziałek warunki atmosferyczne nie będą tak korzystne. Na noc z 3 na 4 kwietnia IMGW zapowiada: 

  • Na Pomorzu oraz północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz
  • Temperaturę minimalną od 6-7 stopni na południowym wschodzie, około 10°C w centrum do 13°C na północnym zachodzie; chłodniej tylko w kotlinach karpackich, od 3°C do 5°C, lokalnie możliwy spadek temperatury do około -1°C.
  • Wiatr słaby, jedynie na południu okresami umiarkowany i porywisty. Wysoko w Sudetach i Beskidzie Śląskim porywy wiatru do 55 km/h.

Jaka będzie jutro pogoda? Poniedziałek, 4 maja 2026

W poniedziałek niewiele chmur zobaczymy na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Gorzej będzie w innych rejonach Polski. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a na północy i zachodzie miejscami też burze. Na północy miejscami prognozowana suma opadów, szczególnie w czasie burz, do około 15 mm - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dodaje, że w trakcie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h. Będzie też wyraźnie chłodniej.

Prognozowane temperatury maksymalne w dużych miastach:

  • Koszalin, Szczecin - 20, 21 stopni
  • Gdańsk - 23 stopnie
  • Suwałki, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski - 24 stopnie
  • Lublin, Białystok, Łódź, Poznań, Wrocław, Kielce - 25 stopni
  • Katowice, Rzeszów - 26 stopni
  • Warszawa, Kraków - 27 stopni

Pamiętajcie, aby w trakcie burz zachowywać ostrożność. Warto śledzić ostrzeżenia Instytutu i lokalne komunikaty meteo. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w "Super Expressie".

