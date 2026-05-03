Załamanie pogody uderzy tuż po majówce. Zapowiadają nie tylko burze

W trakcie majówki większość Polaków cieszyła się ze znakomitej pogody. Niestety, już w poniedziałek warunki atmosferyczne nie będą tak korzystne. Na noc z 3 na 4 kwietnia IMGW zapowiada:

Na Pomorzu oraz północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz

Temperaturę minimalną od 6-7 stopni na południowym wschodzie, około 10°C w centrum do 13°C na północnym zachodzie; chłodniej tylko w kotlinach karpackich, od 3°C do 5°C, lokalnie możliwy spadek temperatury do około -1°C.

Wiatr słaby, jedynie na południu okresami umiarkowany i porywisty. Wysoko w Sudetach i Beskidzie Śląskim porywy wiatru do 55 km/h.

Jaka będzie jutro pogoda? Poniedziałek, 4 maja 2026

W poniedziałek niewiele chmur zobaczymy na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Gorzej będzie w innych rejonach Polski. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a na północy i zachodzie miejscami też burze. Na północy miejscami prognozowana suma opadów, szczególnie w czasie burz, do około 15 mm - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dodaje, że w trakcie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h. Będzie też wyraźnie chłodniej.

Prognozowane temperatury maksymalne w dużych miastach:

Koszalin, Szczecin - 20, 21 stopni

Gdańsk - 23 stopnie

Suwałki, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski - 24 stopnie

Lublin, Białystok, Łódź, Poznań, Wrocław, Kielce - 25 stopni

Katowice, Rzeszów - 26 stopni

Warszawa, Kraków - 27 stopni

Pamiętajcie, aby w trakcie burz zachowywać ostrożność. Warto śledzić ostrzeżenia Instytutu i lokalne komunikaty meteo.

