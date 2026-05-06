Od 9 do 25 stopni w ciągu dnia! Do tego nawet 20 milimetrów deszczu i burze z gradem

Podali nową prognozę pogody dla Polski

To nie jest spokojny pod względem pogodowym tydzień dla Polaków. Prognoza IMGW na najbliższe godziny każe nam ostrzec czytelników przed niebezpiecznymi zjawiskami. Na noc z 6 na 7 maja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:

Miejscami, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, opady deszczu - tam możliwe również burze - szczególnie w pierwszej połowie nocy. Prognozowana suma opadów deszczu w czasie burz do około 10 mm, a na południowym zachodzie do 20-30 mm.

Na Pomorzu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu, w obszarach podgórskich Karpat oraz na południowym wschodzie okresami porywisty, lokalnie w obszarach podgórskich Karpat w porywach około 60 km/h. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 60 km/h.

Temperaturę minimalną od 4-7 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i północy, około 10°C w centrum, do 13; 16°C na południowym wschodzie.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na czwartek, 7 maja

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na czwartek sporo chmur. Warunki atmosferyczne nie będą zachęcać do wychodzenia z domów, ale przecież trzeba dojechać do pracy lub szkoły. - Miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze, punktowo z gradem. Miejscami prognozowana suma opadów deszczu około 10 mm, a w czasie burz do około 20 mm - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 7 maja.

W czasie burz, na południowym wschodzie kraju i na wybrzeżu porywisty wiatr, dochodzący do 65 km/h. Warto śledzić ostrzeżenia meteo i lokalne komunikaty, związane z pogodą.

Prognozowane temperatury maksymalne dla dużych miast:

Gdańsk - 9 stopni

Olsztyn, Koszalin - 11 stopni

Szczecin, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra - 12 stopni

Suwałki - 13 stopni

Wrocław - 15 stopni

Łódź - 17 stopni

Opole, Białystok - 18-19 stopni

Katowice - 20 stopni

Kielce, Kraków - 22 stopnie

Warszawa, Lublin, Rzeszów - 23 stopnie

Lokalnie na południowym wschodzie temperatury maksymalne mogą wzrosnąć do 25 stopni Celsjusza. Prognozy będziemy aktualizować.

