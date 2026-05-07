Burze, deszcz i chłód tuż przed weekendem! Pokazali nową prognozę

Konrad Marzec
2026-05-07 16:21

IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na piątek, 8 maja 2026 roku dla Polski. Przed weekendem czeka nas ciąg dalszy opadów deszczu, burzowych klimatów i silniejszego wiatru. W wielu regionach znacznie się ochłodzi. Sprawdź pogodę na jutro i dowiedz się, jakie warunki będą panować w twoim rejonie.

Burza z piorunami w oddali. Prognoza pogody

Autor: Rafal.dlugosz/ Shutterstock Burza z piorunami w oddali. Prognoza pogody

IMGW podał najnowszą prognozę pogody dla Polski

W pierwszej dekadzie maja 2026 roku pogoda zmienną jest. W prognozach na noc z 7 na 8 maja widzimy kolejne "niespodzianki". Na najbliższe godziny IMGW zapowiada:

  • Zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze, początkowo możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 25 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem.
  • Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, nad morzem, a początkowo także na południowym wschodzie kraju porywisty. W czasie burz porywy do 86 km/h
  • Temperaturę minimalną na znacznym obszarze kraju od 3°C do 7°C, cieplej na południowym wschodzie, od 9°C do 13°C; chłodniej lokalnie na Pomorzu, około 2 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwy przymrozek!

Jaka będzie jutro pogoda? Piątek, 8 maja 2026 roku

Przed nami niespokojna końcówka tygodnia. W prognozie IMGW na 8 maja widzimy co najmniej kilka powodów do niepokoju. - Miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze - zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Na wschodzie kraju opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju oraz w czasie burz do około 15 mm - wyliczają synoptycy. Już 7 maja pojawiły się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami (żółty alert) dla województw:

  • podkarpackiego
  • lubelskiego
  • mazowieckiego
  • łódzkiego
  • śląskiego
  • świętokrzyskiego
  • małopolskiego
  • opolskiego

Większość alertów obejmuje również piątkowy poranek. W czasie burz odnotujemy porywy wiatru do 55 km/h. Dość silny wiatr pojawi się również na Wybrzeżu. Będzie też zdecydowanie chłodniej!

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

  • Suwałki - 9°C
  • Olsztyn, Białystok, Gdańsk - 11°C 
  • Koszalin - 12°C
  • Toruń, Bydgoszcz, Łódź, Poznań - 13°C 
  • Szczecin, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski - 14°C 
  • Warszawa, Lublin, Wrocław - 15°C 
  • Opole, Kielce - 16°C 
  • Katowice - 18°C 
  • Kraków, Rzeszów - 19-20°C 

Prognozy i ostrzeżenia będziemy aktualizować w "Super Expressie".

