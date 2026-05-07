Burze, deszcz i chłód tuż przed weekendem! Pokazali nową prognozę

IMGW podał najnowszą prognozę pogody dla Polski

W pierwszej dekadzie maja 2026 roku pogoda zmienną jest. W prognozach na noc z 7 na 8 maja widzimy kolejne "niespodzianki". Na najbliższe godziny IMGW zapowiada:

Zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze, początkowo możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 25 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, nad morzem, a początkowo także na południowym wschodzie kraju porywisty. W czasie burz porywy do 86 km/h

Temperaturę minimalną na znacznym obszarze kraju od 3°C do 7°C, cieplej na południowym wschodzie, od 9°C do 13°C; chłodniej lokalnie na Pomorzu, około 2 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwy przymrozek!

Jaka będzie jutro pogoda? Piątek, 8 maja 2026 roku

Przed nami niespokojna końcówka tygodnia. W prognozie IMGW na 8 maja widzimy co najmniej kilka powodów do niepokoju. - Miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze - zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Na wschodzie kraju opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju oraz w czasie burz do około 15 mm - wyliczają synoptycy. Już 7 maja pojawiły się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami (żółty alert) dla województw:

podkarpackiego

lubelskiego

mazowieckiego

łódzkiego

śląskiego

świętokrzyskiego

małopolskiego

opolskiego

Większość alertów obejmuje również piątkowy poranek. W czasie burz odnotujemy porywy wiatru do 55 km/h. Dość silny wiatr pojawi się również na Wybrzeżu. Będzie też zdecydowanie chłodniej!

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Suwałki - 9°C

Olsztyn, Białystok, Gdańsk - 11°C

Koszalin - 12°C

Toruń, Bydgoszcz, Łódź, Poznań - 13°C

Szczecin, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski - 14°C

Warszawa, Lublin, Wrocław - 15°C

Opole, Kielce - 16°C

Katowice - 18°C

Kraków, Rzeszów - 19-20°C

Prognozy i ostrzeżenia będziemy aktualizować w "Super Expressie".

