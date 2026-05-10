Po wiosennym weekendzie będzie tylko gorzej. Deszcz, burze, a nawet przymrozki!

Weekendowe słońce tylko na chwilę

Niedziela przyniosła jeszcze sporo pogodnego nieba – zachmurzenie było małe i umiarkowane, a jedynie na zachodzie pojawiały się chmury i przelotne opady. Temperatury sprzyjały spacerom: od 11°C na Podlasiu, przez około 18°C w centrum, po 20°C na zachodzie kraju.

Wieczorem jednak zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały nadchodzącej zmiany. Zachmurzenie rosło, zwłaszcza na zachodzie i południu, gdzie pojawiły się mżawki. Noc zapowiadała się chłodno – na wschodzie nawet od 1°C do –2°C.

Przymrozki wracają. IMGW wydaje alerty

Od godz. 23 w niedzielę obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami. Obejmują one województwo podlaskie oraz części Mazowsza, Warmii i Mazur oraz Lubelszczyzny.

Synoptycy prognozują spadek temperatury przy gruncie do około –2°C, a alerty potrwają do poniedziałkowego poranka.

Poniedziałek przyniesie załamanie pogody

Jak informuje synoptyk IMGW Dorota Pacocha, od poniedziałku przez Polskę przechodzić będą układy frontów atmosferycznych, które przyniosą wyraźne pogorszenie pogody.

Na wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

Zachmurzenie będzie rosnąć w całym kraju.

Temperatura: od 18°C na zachodzie, przez 24°C w centrum, po 16–19°C w rejonach podgórskich i 13–18°C nad morzem.

Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy.

Noc z poniedziałku na wtorek: deszcz w całej Polsce

Nocą pogoda nie odpuści. IMGW prognozuje duże zachmurzenie i opady deszczu w całym kraju, a w centrum i na południowym wschodzie również burze.

Temperatury spadną do:

4°C na północnym zachodzie i w górach,

około 7°C w centrum,

13°C na wschodzie.

Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, ale wilgotna i chłodna aura utrzyma się także we wtorek.

Co będzie dalej w pogodzie?

Synoptycy zapowiadają, że wiosenna pogoda będzie w tym tygodniu kapryśna – z dużą zmiennością, wahaniami temperatur i kolejnymi opadami.

