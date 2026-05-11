Załamanie pogody kwestią godzin. Ochłodzenie o 10 stopni, burze i 30 mm deszczu to nie wszystko

Początek drugiej dekady maja 2026 roku bynajmniej nie należy do spokojnych. Potwierdzenie znajdujemy w prognozie IMGW na noc z 11 na 12 maja. Synoptycy zapowiadają:

Przelotne opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające. Miejscami burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Na południu kraju po północy nasuwające się stopniowo od południa jednostajne opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 15-20 mm, natomiast na południu lokalnie do 30 milimetrów.

Nad ranem wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h. W czasie burz i w górach porywy wiatru do 70 km/h.

Temperatury minimalne od 4 stopni na północnym zachodzie, około 8°C w centrum, do 12-13 stopni na południowym wschodzie.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognozy na wtorek, 12 maja

We wtorek niebo będzie zdominowane przez chmury, choć lokalnie będą możliwe przejaśnienia. Niestety, na najbliższe godziny synoptycy z Instytutu zapowiadają wiele niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Warto śledzić ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty CZK!

- Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, na południu kraju przejściowo opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju do 30 mm. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach do 10 cm - wylicza IMGW w prognozie na 12 maja.

Dodatkowym problemem będzie porywisty wiatr, na południu osiągający 60 km/h. W czasie burz wiatr nawet do 80 km/h! Co więcej - są regiony, w których temperatury maksymalne spadną o 10 stopni względem poniedziałku.

Prognozowane temperatury dla największych miast:

Koszalin, Łódź - 10 stopni

Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Katowice - 11 stopni

Warszawa, Kielce, Kraków - 12 stopni

Wrocław, Opole, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów - 13 stopni

Poznań - 14 stopni

Suwałki - 15 stopni

Białystok, Lublin - 16-17 stopni

