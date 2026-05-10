Burze i ulewne deszcze wybiją spokój z głowy. Pokazali, gdzie będzie najgorzej

Konrad Marzec
2026-05-10 16:19

IMGW podał szczegóły synoptycznej pogody na jutro (poniedziałek, 11 maja 2026 r.) dla Polski. Eksperci z Instytutu zapowiadają m.in. burze i opady deszczu do 20 milimetrów. Na mapie naszego kraju widać tylko jedno województwo, które w ciągu dnia będzie wolne od opadów. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie przygotować parasole.

Burza na niebie. Prognoza pogody

Autor: Unsplash.com Burza na niebie. Prognoza pogody

Burze dominują w najnowszej prognozie pogody dla Polski

Pogoda była łaskawa dla Polaków w końcówce weekendu. Niestety, początek drugiej dekady maja przyniesie - kolejne już w tym miesiącu - załamanie pogody. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek mogą się przydać parasole, a na drogach zrobi się ślisko. Na noc z 10 na 11 maja IMGW zapowiada:

  • W drugiej połowie nocy miejscami na zachodzie oraz południu kraju zachmurzenie wzrastające do umiarkowanego i dużego. Nad ranem lokalnie na krańcach południowo-zachodnich i w rejonie Tatr przelotne opady deszczu.
  • Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, około 7°C w centrum do 11°C na południu. Na północnym wschodzie i wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do -2°C.
  • Porywisty wiatr jedynie w górach, tam prędkość do 60 km/h.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na poniedziałek, 11 maja

Polacy powinni zapomnieć o spokojnym początku tygodnia. Z prognoz na najbliższe godziny wynika, że pogoda w wielu miejscach będzie zachęcała do pozostania w domach. Cóż jednak mają począć ci, którzy muszą jechać do pracy lub szkoły?

Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie do 10 mm, na pozostałym obszarze do 20 milimetrów - czytamy w prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 11 maja.

Na mapie IMGW tylko województwo podlaskie nie ma przy sobie opadów deszczu (stan na 16:15). Jest jeszcze jeden, poważny problem. - Miejscami dość silny wiatr, w porywach do około 60 km/h, a na pod koniec dnia do 70 km/h na północnym zachodzie. W czasie możliwe porywy wiatru do 80 km/h - alarmuje Instytut.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

  • Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Koszalin - 18 stopni
  • Suwałki, Białystok, Gdańsk, Olsztyn, Katowice, Zielona Góra, Kielce - 19-20 stopni
  • Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław - 21 stopni
  • Łódź, Rzeszów, Warszawa, Lublin - 22-23 stopnie

W kolejnych dniach spodziewane jest konkretne ochłodzenie. Do prognoz dla Polski będziemy wracać w "Super Expressie".

