i Autor: Kristin Vogt / CC0 / pexels.com Zima atakuje w Polsce

Prognoza pogody

Zima atakuje w Polsce. Mróz i śnieg to jednak nie wszystko. 26 listopada pogoda nie będzie nas rozpieszczać

SES | PAP 21:29

Mimo, iż do jej rozpoczęcia pozostał jeszcze prawie miesiąc, zima coraz bardziej daje znać o sobie w Polsce. Ujemne temperatury czy opady śniegu nie powinny być zaskoczeniem. To jednak nie koniec tego, co czeka nas w niedzielę, 26 listopada.