Burze śnieżne, ale też opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu są prognozowane na weekend 25-26 listopada w Polsce. Podobnej aury można się już spodziewać w piątek, o czym informuje IMGW. Opady będą miały charakter przelotny, a przyrost pokrywy śnieżnej w górach ma sięgnąć od 5-10 cm, z maksymalną wartością do 15 cm lokalnie w Sudetach. Temperatura wyniesie od 1 stopnia do 5 kresek, ale tylko nad morzem i lokalnie na południu. Nadal będzie mocno wiało, choć prędkość wiatru spadnie w porównaniu z czwartkiem. Najbliższej nocy można się natomiast spodziewać kilkustopniowego mrozu w całej Polsce.

- W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu, na Pomorzu i wybrzeżu oraz początkowo na zachodzie kraju także deszczu ze śniegiem. Możliwe lokalne burze. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Warmii i Pomorzu o 5 cm, lokalnie 10 cm, w górach 5 cm do 10 cm, lokalnie w Sudetach do 15 cm - podaje IMGW.

Pogoda na weekend 25-26 listopada

Burze śnieżne i takie, którym będą towarzyszyły również inne opady, są też zapowiadane na sobotę, 25 listopada, ale głównie na północy kraju. Choć zachmurzenie nadal będzie duże, to niewykluczone są przejaśnienia. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, miejscami na północy i w górach, ma wynieść od 5 cm do 8 cm, natomiast słupki rtęci pokażą już tylko nieco powyżej zera stopni na większości terenu Polski. Jeszcze zimniej będzie w rejonach podgórskich. Bardzo mocne podmuchy wiatru możliwe już tylko w górach, dość silne - na wybrzeżu, choć w całym kraju będzie on porywisty.

- W niedzielę, 26 listopada, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W całym kraju pojawią się przelotne opady śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od –2°C na północnym wschodzie do 4°C miejscami nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni - dodaje w prognozie na weekend IMGW.

