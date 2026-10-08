Załamanie pogody jest już pewne! Potężne ochłodzenie i wichury do 100 km/h uderzą w twarze Polaków

Jesień pokona lato? Nowa prognoza pogody dla Polski

Nawet 24-25 stopni Celsjusza w prognozie IMGW dla południowych i południowo wschodnich rejonów Polski - takie wieści mogliśmy przekazać czytelnikom "Super Expressu". Czwartek przyniósł przewagę ładnej pogody, choć na zachodzie pojawiły się nieprzyjemne opady deszczu. Suma sumarum, trudno było narzekać na warunki atmosferyczne. Początek października był tak przyjemny, że wielu Polaków zdecydowało się na późniejsze, krótkie wakacje.

Niestety, za progiem czai się już poważne załamanie pogody. Już noc z czwartku na piątek nie będzie należała do spokojnych. - Pojawią się przelotne opady deszczu, nad morzem i początkowo w zachodniej części Karpat możliwe burze - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na najbliższą noc.

- Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Suma opadów do 10 mm, a na wschodzie i południu kraju do 15 mm - dodają eksperci z Instytutu.

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Jaka będzie pogoda w piątek? Ochłodzenie i deszcze to nie wszystko

Przelotne opady deszczu zostaną z Polakami w piątkowy dzień. Najwięcej opadów IMGW spodziewa się we wschodnich rejonach naszego kraju. Ciekawe są prognozowane temperatury maksymalne. Naszą uwagę zwracają przede wszystkim Śląsk i Podkarpacie.

Jeszcze w czwartek pisaliśmy o 24, 25 stopniach, a w piątek termometry mają pokazać najwyżej... 14-15 stopni. Wyraźne ochłodzenie może zaskoczyć, więc już teraz radzimy przygotować cieplejszą odzież. Na tym jednak nie koniec, ponieważ swoje zrobi również wiatr!

- Będzie umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w synoptycznej prognozie na 9 października.

W górach spadną kolejne porcje śniegu. Zimowych akcentów nie będzie rzecz jasna na nizinach, ale o lecie z prawdziwego zdarzenia możemy zapomnieć.

W weekend deszcze mogą się pojawić we wszystkich województwach. Temperatury przekraczające 20 najpewniej odchodzą w zapomnienie. Nic nie wskazuje na to, że jeszcze zobaczymy takowe w 2026 roku.

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