Wraca wiosenna aura, ale czeka nas to!

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), od Półwyspu Apenińskiego po Morze Białe rozciągał się będzie wyż z centrami nad Ukrainą i w rejonie Zatoki Fińskiej. Pozostały obszar kontynentu europejskiego obejmować będą układy niżowe. Polska będzie w zasięgu wyżej wspomnianego wyżu, tylko pod koniec dnia, na zachodzie kraju, zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Z południowego zachodu zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w piątek, 17 marca 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (17 marca 2023) na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Synoptycy ostrzegają przed mgłami.

- W pasie nadmorskim możliwe słabe opady deszczu. Rano lokalnie na północnym wschodzie mgły marznące i ograniczające widzialność do 500 m - przekazuje IMGW.

Temperatura 17.03.2023

W piątek najcieplej na południowym zachodzie Polski. Termometry wskażą około 15°C.

- Temperatura maksymalna od 6°C; 7°C na wschodzie, około 10°C w centrum, do 12°C; 13°C na zachodzie. Najcieplej miejscami na południowym zachodzie około 15°C; najchłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 4°C - czytamy na stronie IMGW.

Jak przekazuje IMGW, wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, miejscami w rejonie podgórskim Sudetów w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (17.03.2023/18.03.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (17.03.2023/18.03.2023) na południu i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. W pasie nadmorskim możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od -2°C na wschodzie, około 2°C w centrum, do 4°C; 6°C na zachodzie i północnym zachodzie. Miejscami w dolinach karpackich spadek do -6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, miejscami w rejonie podgórskim Sudetów w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy do 55 km/h.

