Wichury do 130 km/h to nie wszystko! Pogodowe wariactwo przed świętami [Prognoza IMGW na 20.12.2023]

Pogoda na jutro nie zachwyca. W środę uderzą wichury i opady deszczu ze śniegiem

Na środę (20 grudnia 2023) IMGW zapowiada zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami życie utrudniać będą opady deszczu, a na południu również deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie do 6°C na zachodzie. Na 6 stopni mogą liczyć mieszkańcy Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, Łodzi, Poznania, Wrocławia i Zielonej Góry.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, do 60 km/h w obszarach podgórskich Karpat, do 65 km/h nad morzem, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 70 km/h - alarmują synoptycy Instytutu w prognozie synoptycznej na 20 grudnia.

Prognoza na noc ze środy na czwartek. IMGW zapowiada mróz i wichury do 130 km/h

Synoptycy z IMGW wskazują, że w nocy ze środy na czwartek (20/21 grudnia 2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Po raz kolejny trzeba być gotowym na opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie na północy i w obszarach podgórskich oraz w górach opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach o około 15 cm. Temperatura minimalna od 1°C na wschodzie do 3°C na zachodzie; w obszarach podgórskich od -3°C do 0°C.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem silny, do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 130 km/h, w Tatrach do 65 km/h. Zachowajcie ostrożność i obserwujcie komunikaty meteo. Te najważniejsze będziemy analizować w serwisie pogoda.se.pl.