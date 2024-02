Wichury do 110 km/h to nie wszystko! Zatrważające prognozy. Synoptycy wskazali, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 8.02.2024]

Taka będzie pogoda w piątek. Prognoza IMGW na 9.02.2024

Jeśli ktoś liczył na stabilizację w pogodzie przed weekendem, ten musi się rozczarować. W najbliższych godzinach aura nadal będzie zmienna i kapryśna. Noc z czwartku na piątek (8/9 lutego) na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurna. Na południu kraju przeważnie deszcz, zaś w regionach północnych - śnieg i śnieg z deszczem. We wschodniej i centralnej Polsce marznące opady, wywołujące gołoledź. Od Lubelszczyzny po Ziemię Łódzką oraz w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm. Uwaga, kierowcy! Drogi będą śliskie. Duże różnice w temperaturze. Najzimniej na Suwalszczyźnie, gdzie termometry w nocy pokażą -6°C. Około -1°C w centrum, a na południu 1-3°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, z kierunków wschodnich i południowych. Wysoko w górach wiatr w porywach do około 80 km/h, przejściowo do 100 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

Piątek (9 lutego) będzie dniem pochmurnym, jedynie na północnym wschodzie więcej chwil ze słońcem. Na południu i południowym zachodzie kraju deszcz, zaś na pozostałym obszarze kraju oraz na szczytach Tatr opady śniegu i śniegu z deszczem. Od Lubelszczyzny po centrum kraju gdzieniegdzie opady marznące, powodujące gołoledź. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Od 0°C do 3°C w centralnych, północnych i wschodnich regionach kraju. Na południowym zachodzie i południu od 4°C do 8°C, zaś miejscami nawet 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni, na południu kraju z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr w porywach do około 70 km/h - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

