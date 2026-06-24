Upały w Polsce. Żar poleje się z nieba!

W całej Polsce zrobiło się już wyraźnie gorąco, a najbliższy weekend tylko spotęguje ten trend. Synoptycy zapowiadają, że upały obejmą praktycznie cały kraj – od północy po południe, bez większych wyjątków. W wielu regionach temperatura w ciągu dnia będzie przekraczać 30°C, a miejscami zrobi się jeszcze bardziej duszno przez wysoką wilgotność powietrza. Noce również nie przyniosą większego wytchnienia, bo słupki termometrów nie będą spadać na tyle, by organizm mógł się skutecznie zregenerować. To oznacza trudne, męczące dni, w których chłodzenie się stanie absolutnym priorytetem dla większości mieszkańców.

Polacy szukają więc wszelkich metod, by się ochłodzić. Wielu z nas sięga po sprawdzone sposoby na upały, nie zdając sobie nawet sprawy z faktu, że niektóre z nich mogą przynieść całkowicie odwrotny skutek: zamiast poczuć ulgę, będzie nam jeszcze cieplej! O jakich "trikach" mowa?

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Sposoby na upały - tego nie rób, bo będzie jeszcze gorzej!

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Sposoby na upały

Upały mają nie tylko negatywny wpływ na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim mogą być groźne dla naszego zdrowia, a nawet życia. GIS przypomina, żeby w upalne dni, szczególnie w taki, gdy obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia od IMGW, nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne. Na skutki upałów szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Wśród popularnych sposobów na upały jest m.in. picie zimnych napojów czy otwieranie okien w domach i mieszkaniach. Takie metody na walkę z upałami mogą być jednak śmiertelnie groźne! Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.

8 sposobów na upał, które są mitem

Najpopularniejsze błędy, czyli sposoby na upały, które wcale nie chronią przed gorącem to: