Spis treści
Upały w Polsce. Żar poleje się z nieba!
W całej Polsce zrobiło się już wyraźnie gorąco, a najbliższy weekend tylko spotęguje ten trend. Synoptycy zapowiadają, że upały obejmą praktycznie cały kraj – od północy po południe, bez większych wyjątków. W wielu regionach temperatura w ciągu dnia będzie przekraczać 30°C, a miejscami zrobi się jeszcze bardziej duszno przez wysoką wilgotność powietrza. Noce również nie przyniosą większego wytchnienia, bo słupki termometrów nie będą spadać na tyle, by organizm mógł się skutecznie zregenerować. To oznacza trudne, męczące dni, w których chłodzenie się stanie absolutnym priorytetem dla większości mieszkańców.
Polacy szukają więc wszelkich metod, by się ochłodzić. Wielu z nas sięga po sprawdzone sposoby na upały, nie zdając sobie nawet sprawy z faktu, że niektóre z nich mogą przynieść całkowicie odwrotny skutek: zamiast poczuć ulgę, będzie nam jeszcze cieplej! O jakich "trikach" mowa?
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Sposoby na upały - tego nie rób, bo będzie jeszcze gorzej!
Sposoby na upały
Upały mają nie tylko negatywny wpływ na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim mogą być groźne dla naszego zdrowia, a nawet życia. GIS przypomina, żeby w upalne dni, szczególnie w taki, gdy obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia od IMGW, nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne. Na skutki upałów szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Wśród popularnych sposobów na upały jest m.in. picie zimnych napojów czy otwieranie okien w domach i mieszkaniach. Takie metody na walkę z upałami mogą być jednak śmiertelnie groźne! Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.
8 sposobów na upał, które są mitem
Najpopularniejsze błędy, czyli sposoby na upały, które wcale nie chronią przed gorącem to:
-
otwieranie okien podczas upałów- w upalne dni powietrze najczęściej stoi, więc otwierając okna, zamiast zrobić przewiew, wpuszczamy do środka gorące powietrze z zewnątrz, podnosząc jeszcze bardziej temperaturę w domu / mieszkaniu,
-
picie zimnych, zmrożonych napojów w trakcie upału- Przyjemnie napić się lodowatego napoju, gdy na tworze upał, jednak nasz organizm uważa zupełnie odwrotnie, gdy pijemy zimny napój, nasz organizm broni się przed zimnem i uruchamia procesy, które mają nas rozgrzać od środka, choć trudno w to uwierzyć, w upalne dni pragnienie najszybciej ugasi ciepła herbata.
-
zimny prysznic na upał- Lodowata woda przyniesie tylko chwilową ulgę, ciało schłodzone w taki sposób bardzo szybko ponownie się rozgrzeje, w efekcie czego będzie nam jeszcze cieplej niż przed prysznicem.
-
jedzenie lodów podczas upałów- To również krótkotrwałe uczucie chłodu i chwilowa przyjemność; organizm, gdy dostarczymy mu zimne jedzenie, będzie starał się ogrzać od środka, przez co po chwili znowu będzie nam bardzo gorąco.
-
zimne piwo jako sposób na upał?- Dla wielu osób to najlepszy sposób na ochłodę w upalny dzień; eksperci GIS przestrzegają jednak, by w upalne dni stronić od alkoholu - może być to zbyt duże obciążenie dla naszego zmęczonego temperaturą organizmu.
-
Odsłonięte żaluzje i rolety w upalny dzień- "słońce nie opala przez szybę" - mówią ci, którzy w upalne dni odsłaniają rolety i żaluzje w oknach; może i nie opala, ale za to potwornie grzeje, podnosząc temperaturę wewnątrz naszego domu i mieszkania; jeśli chcesz, by w upał dało się wytrzymać w domu, zasłoń żaluzje, rolety, czy zasłony i nie wpuszczać do środka światła słonecznego.
-
Noszenia ubrania z poliestru w upał- nie wszystkie zwiewne ubrania w jasnych kolorach nadają się na upały, ważny jest materiał, z którego je wykonano; ubrania z poliestru nie oddychają, przez co mamy wrażenie, że się w nich "gotujemy"; w upalne dni najlepiej nosić materiały takie jak bawełna, len, czy wiskoza.
-
Jedzenie kanapek a upał- O tym, że w upalne dni powinno się unikać tłustych, ciężkostrawnych potraw, pamięta wiele osób; nie wszyscy jednak znają sobie sprawę z faktu, że dobrze jest ograniczyć także produkty zawierające błonnik, a więc przede wszystkim produkty zbożowe, takie jak chleb, organizm w czasie trawienia zużywa energię, co również może się przyczyniać do podwyższania temperatury.
Polecany artykuł: