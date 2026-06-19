Prawdziwy upał i tropikalne noce, a do tego burze z gradem. Pogoda oszalała, wydano alerty

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-19 11:30

Sobota, 20 czerwca, zapowiada się niezwykle dynamicznie pod względem pogody w Polsce. IMGW wydało szczegółową prognozę pogody. W niektórych regionach kraju termometry wskażą piekielne 35 stopni Celsjusza, co zwiastuje potężne upały. Jednak radość z wysokich temperatur może szybko zostać przyćmiona przez groźne zjawiska atmosferyczne. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, a nawet grad. 

Plaża Bałtyku w słoneczny, upalny dzień, pełna parawanów i kolorowych parasoli, z tłumem plażowiczów i statkami na wodzie, co ilustruje prognozę pogody na naszym portalu. Na pierwszym planie termometr wskazujący wysoką temperaturę, symbolizujący nadchodzące upały.
Autor: Shutterstock, Super Express Upał

Upały do 35°C i groźne burze z gradem. Gdzie uderzy żywioł?

Według najnowszych danych przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w ciągu dnia, w sobotę 20 czerwca we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burze z gradem.

- Suma opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm – podaje IMGW.

Termometry wskażą wartości wręcz tropikalne.

- Temperatura maksymalna od 25°C na północnym wschodzie, około 30°C w centrum, do 35°C na południowym zachodzie – podaje IMGW.

Wydano alerty drugiego stopnia, które obowiązywać będą do niedzieli. Eksperci ostrzegają przed upałami na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w piątek i niedzielę od 30°C do 33°C, w sobotę od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C – podaje IMGW.

Noce też będą w tym miejscach ciepłe, wręcz tropikalne, bo tak nazwać można te noce, podczas których temperatura nie spada poniżej 20°C.

Do tego wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 85 km/h, południowo-wschodni i południowy.

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Noc z soboty na niedzielę 20/21 czerwca

Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę 20/21 czerwca na południowym wschodzie i nad ranem na północnym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu.

Lokalnie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm, miejscami do 20 mm - czytamy.

Wiatr słaby, w czasie burz porywy do 65 km/h, na wschodzie kraju południowo-wschodni i południowy, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich.

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