Upały nie odpuszczają! Ponad 30 stopni. „Zagrożenie zdrowia i życia”

IMGW ogłosiło alarm drugiego stopnia dla Polski, zapowiadając potężną falę upałów z temperaturami do 34°C.

Ekstremalne gorąco obejmie kilkanaście województw i utrzyma się co najmniej do poniedziałku, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Dowiedz się, które regiony są najbardziej zagrożone i co musisz zrobić, aby bezpiecznie przetrwać nadchodzące dni.

Pogoda na czwartek, 25.06.2026

Czwartek 25 czerwca zapowiada się jako dzień pełen słonecznej, ale i ekstremalnie gorącej aury. Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, zachmurzenie tego dnia będzie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie wzrastające okresami do dużego.

Temperatura maksymalna od 24°C; 25°C na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30°C w centrum, do 33°C na zachodzie; na wybrzeżu miejscami 22°C; 23°C – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, a na Podhalu północny.

Upał w Polsce. Alert II stopnia

To jednak nie wszystko, ponieważ IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia województw: województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34°C! Alerty obowiązują od czwartku, od godz. 12.00 do soboty, do godz. 10.00. Zaznaczono jednak, że „temperatura maksymalna przekraczająca 30°C utrzyma się co najmniej do poniedziałku”.

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę 24.06 od 29°C do 31°C, od czwartku 25.06 temperatura maksymalna od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C – podaje IMGW w komunikacie.

Co oznacza ostrzeżenie II stopnia?

IMGW wydaje alerty w trzystopniowej skali. Są oznaczone kolorami:

żółty (pierwszego stopnia)

pomarańczowy (drugiego stopnia)

czerwony (trzeciego stopnia)

Tym razem wydano alert drugiego stopnia, co jak podaje Instytut oznacza „możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu”.

Noc z czwartku na piątek 25/26 czerwca

Z informacji przekazanych przez ekspertów IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek będzie pogodnie.

Temperatura minimalna od 14°C miejscami na północy, północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat oraz 16°C; 18°C na przeważającym obszarze kraju, do 20°C lokalnie na Dolnym Śląsku i Mazowszu – czytamy.

Wiatr słaby, zmienny.