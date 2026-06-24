Upały nie odpuszczają! Ponad 30 stopni. „Zagrożenie zdrowia i życia”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-24 15:45

Prognoza IMGW na czwartek, 25 czerwca 2026. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alert drugiego stopnia, ostrzegając przed potężnymi upałami, które nadciągają niczym afrykańska fala gorąca. To nie są żarty – eksperci przewidują, że temperatura  może sięgnąć nawet 34 stopni. Szczegóły poniżej.

Dzieci bawiące się w kurtynie wodnej podczas upałów, szukając ochłody w obliczu prognozowanych fal gorąca do 34°C. Więcej o alertach IMGW i zagrożeniach zdrowia przeczytasz na naszym portalu.
Autor: ŁUKASZ GĄGULSKI / SUPER EXPRESS Tropikalny upał zaleje Polskę, a potem stanie się coś strasznego. Spieszmy się korzystać z ładnej pogody
  • IMGW ogłosiło alarm drugiego stopnia dla Polski, zapowiadając potężną falę upałów z temperaturami do 34°C.
  • Ekstremalne gorąco obejmie kilkanaście województw i utrzyma się co najmniej do poniedziałku, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia.
  • Dowiedz się, które regiony są najbardziej zagrożone i co musisz zrobić, aby bezpiecznie przetrwać nadchodzące dni.

Pogoda na czwartek, 25.06.2026

Czwartek 25 czerwca  zapowiada się jako dzień pełen słonecznej, ale i ekstremalnie gorącej aury. Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, zachmurzenie tego dnia będzie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie wzrastające okresami do dużego.

Temperatura maksymalna od 24°C; 25°C na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30°C w centrum, do 33°C na zachodzie; na wybrzeżu miejscami 22°C; 23°C – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, a na Podhalu północny.

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Upał w Polsce. Alert II stopnia

To jednak nie wszystko, ponieważ IMGW wydało  ostrzeżenia II stopnia województw: województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34°C! Alerty obowiązują od czwartku, od godz. 12.00 do soboty, do godz. 10.00. Zaznaczono jednak, że  „temperatura maksymalna przekraczająca 30°C utrzyma się co najmniej do poniedziałku”.

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę 24.06 od 29°C do 31°C, od czwartku 25.06 temperatura maksymalna od 31°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C – podaje IMGW w komunikacie.

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Co oznacza ostrzeżenie II stopnia?

IMGW wydaje alerty w trzystopniowej skali. Są oznaczone kolorami:

  • żółty (pierwszego stopnia)
  • pomarańczowy (drugiego stopnia)
  • czerwony (trzeciego stopnia)

Tym razem wydano alert drugiego stopnia, co jak podaje Instytut oznacza „możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu”.

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Noc z czwartku na piątek 25/26 czerwca

Z informacji przekazanych przez ekspertów IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek będzie pogodnie.

Temperatura minimalna od 14°C miejscami na północy, północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat oraz 16°C; 18°C na przeważającym obszarze kraju, do 20°C lokalnie na Dolnym Śląsku i Mazowszu – czytamy.

Wiatr słaby, zmienny.

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