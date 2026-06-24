Ponad 40 stopni w Polsce. Afrykański upał zostanie na dłużej! Kolejne regiony zagrożone

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-24 14:00

Ponad 40 stopni Celsjusza w Polsce? To jak najbardziej prawdopodobny scenariusz. Modele, z których korzysta IMGW pokazują tropikalne warunki w kolejnych miastach i województwach. Afrykański upał będzie nie do wytrzymania. Sprawdź, jaka będzie pogoda w końcówce czerwca i gdzie trzeba pojawił się najciemniejszy kolor.

Kobieta chroniąca się pod czerwonym parasolem przed intensywnym słońcem na tle bezchmurnego, błękitnego nieba. Promienie słońca przebijają się przez tkaninę, tworząc efekt świetlny. O afrykańskich upałach w Polsce dowiesz się więcej na naszym portalu.
Autor: Andri Wahyudi/ Shutterstock Upał w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Tropikalne upały w Polsce

W tym tygodniu dziennikarz "Super Expressu" rozmawiał o tropikalnych upałach z ekspertką z IMGW. Scenariusz z temperaturami, przekraczającymi 40 stopni Celsjusza jest coraz bardziej prawdopodobny. Już w czwartek (25 czerwca) 30 stopni i więcej pokażą termometry w kilkunastu województwach. Wyjątkami będą tylko północne rejony naszego kraju. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, a weekend przyniesie ze sobą warunki, kojarzone m.in. z kontynentem afrykańskim.Temperatura maksymalna od 30°C na północnym wschodzie, około 35°C w centrum, do 38°C na zachodzie. Nad morzem od 27°C do 30°C - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 28 czerwca. Jak się okazuje - to nadal nie koniec!

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O ból głowy może przyprawić analiza modelu ECMWF, z którego regularnie korzystają cenieni eksperci, w tym przedstawiciele IMGW. Spójrzcie na aktualizację, która pokazuje ekstremalne temperatury nie tylko w niedzielę, ale również w poniedziałek:

Prognozowane temperatury maksymalne, model ECWMF (IMGW)
Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognozowane temperatury maksymalne, model ECWMF (IMGW)

Na załączonym obrazku widać, że gigantyczne - jak na nasze warunki - temperatury będą wędrować z zachodu na wschód. Okolice 40 stopni i więcej - takie wartości grożą mieszkańcom:

  • Warszawy
  • Poznania
  • Wrocławia
  • Zielonej Góry
  • Torunia
  • Bydgoszczy
  • Opola
  • Łodzi
  • województwa zachodniopomorskiego

Przyjemniejsza wersja lata pojawi się dopiero na przełomie czerwca i lipca. Zalecamy regularne sprawdzanie ostrzeżeń i zadbanie o względy bezpieczeństwa.

Jak przetrwać upały? Poradnik RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. - Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu - przestrzega RCB. Przy upałach należy pamiętać o:

  • regularnym nawadnianiu
  • noszeniu nakrycia głowy
  • lekkiej, przewiewnej odzieży
  • unikaniu wysiłku fizycznego (jeżeli możesz, zostań w domu)

W tych trudnych dniach zadbajmy o bliskich i zwierzęta. Pod żadnym pozorem nie zostawiajcie dzieci lub czworonogów w autach! RCB zaleca powstrzymanie się od picia alkoholu. Prognozy i komunikaty służb będziemy odświeżać w "Super Expressie".

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