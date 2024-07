To warto zobaczyć!

Uderzenie gorąca! Tutaj mieszkańcy rzucą się do cienia [Pogoda IMGW na 30.07.2024]

Pogoda na jutro: Noc z wtorku na środę pogodna i ciepła

Najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wygląda bardzo optymistycznie. W nocy z wtorku na środę nie odnotujemy niepokojących zjawisk atmosferycznych. Najcieplej powinno być na północy. Na Helu termometry wskażą nawet 17 stopni Celsjusza, ale za wcześniej, by mówić o nocach tropikalnych. Synoptycy nie zapowiadają opadów deszczu, a wiatr będzie na ogół słaby. Jednocyfrowe temperatury jedynie na północnym-wschodzie kraju, a konkretnie na terenie województwa podlaskiego. Jest to zapowiedź tego, co nas czeka w ciągu dnia. Zadowoleni będą wszyscy ci, którzy właśnie przeżywają wakacje. Nie przydadzą się ciepłe kurtki, a wręcz przeciwnie.

Upał powraca! 30 stopni w co najmniej dwóch województwach

W ciągu dnia słońce będzie dominowało na niebie. Zachmurzenia nie będzie wcale, jedynie miejscami pojawi się na małym poziomie. Temperatury nad morzem od 20 do 23 stopni Celsjusza, a na południu nawet do 30. Możemy zatem mówić o powrocie upałów. Z map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że "czerwone" wartości odnotujemy w województwach dolnośląskim i śląskim. Blisko tej granicy będzie Podkarpacie, Opolszczyzna, Małopolska oraz województwo świętokrzyskie.

Po raz kolejny nie przydadzą się parasole, lepiej zaopatrzyć się w przedmioty do wachlowania. Wiatr będzie na ogół słaby, nie powinien zakłócać odpoczynku. Warto wiedzieć, że 30-stopniowe upały to zaledwie początek. Kolejny tydzień przyniesie nawet 34 stopnie. W centrum i na wschodzie będziemy rozpaczliwie szukać cienia. Jedynym miejscem, gdzie upały nie dotrą mogą być północne krańce Polski. Zachęcamy do zapoznania się z prognozą średnioterminową, którą przeanalizował dziennikarz "Super Expressu". Codziennie aktualizujemy doniesienia synoptyków i odświeżamy ewentualne ostrzeżenia meteo.

