Tak jak wynikało z prognoz, publikowanych także na łamach "Super Expressu", gwałtowne burze, którym towarzyszyły ulewne deszcze, silny wiatr, a nawet trąby powietrzne, przeszły nad południową Polską we wtorek (25 lipca). Szkody były spore. Strażacy mieli pełne ręce roboty przy usuwaniu zerwanych dachów, połamanych drzew i porządkowaniu przedmiotów, które przy potężnej wichurze fruwały w powietrzu niczym papierki.W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych oraz szkód, jakie wyrządziły. Superkomórki przyniosły trąbę powietrzną m.in. między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Nagranie nadesłane przez czytelnika udostępnił portal twojapogoda.pl.

Trąba powietrzna w Wierzawicach. "Zobaczyłam dach na podwórku"

Potężne szkody wyrządziła trąba powietrzna we wsi Wierzawice k. Leżajska na Podkarpaciu. Niszczycielski żywioł pozrywał dachy z domów i budynków gospodarczych. Mieszkańcy nie mieli prądu. Straty są duże, co potwierdzają słowa mieszkańców małej miejscowości. - Jak byliśmy w domu to usłyszałam potężny huk. Już wtedy widziałam, że coś się stało na górze, a potem było już tak przeraźliwie cicho. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam nasz dach na podwórku. Trochę u nas, trochę kawałków blachy u sąsiadów - mówi jedna z mieszkanek Wierzawic w rozmowie z "Super Expressem". Więcej o trąbie powietrznej na Podkarpaciu w artykule Trąba powietrzna w Wierzawicach. Potężny huk! "Zobaczyłam nasz dach na podwórku" [Zdjęcia]

Niestety, prognozy na środowe (26 lipca) popołudnie i wieczór są równie niepokojące. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty meteo pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i ulewami dla kilku regionów w południowej części Polski. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad - czytamy w komunikacie IMGW. Niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych należy spodziewać się po południu i wieczorem.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻEIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️silny deszcz z burzami ⛈️⛈️Prognozowane są opady o wysokości miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad.Szczegóły:➡️https://t.co/QiRy9oHtnl pic.twitter.com/WBsNE192aJ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 26, 2023

