To nie koniec pogodowego koszmaru. Tylko spójrzcie na okolice Warszawy, Rzeszowa i Lublina

Czy opady marznące, gołoledź i śnieg zostaną z nami do czwartku? Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 15 stycznia mówią jasno - zima nie powiedziała ostatniego słowa.

Synoptycy wskazali regiony, gdzie warunki na drogach i chodnikach mogą być najtrudniejsze. Zalecana ostrożność m.in. na wschodzie i w stolicy kraju.

Temperatura, opady, ostrzeżenia - wszystko to omawiamy w poniższym artykule na se.pl.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z 14 na 15 stycznia

Już 14 stycznia Polacy przekonali się, że zima potrafi solidnie dać w kość. Niestety, nic nie wskazuje na to, by kolejne godziny miały przynieść pogodowy zwrot akcji. Z prognozy IMGW na najbliższą noc wynika, że gdzieniegdzie, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju, opady będą marznąć i powodować gołoledź. Z kolei dwucyfrowy mróz zagości na północnym wschodzie Polski. To nadal nie koniec!

- W pasie od północnej Lubelszczyzny i Podlasia po Suwalszczyznę i Mazury opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-8 cm. Na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie także deszczu ze śniegiem. Na wschodzie okresami porywisty wiatr - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na mapie z prognozą widzimy, że niebezpiecznie będzie m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 14/15 stycznia

Mroźny czwartek na wschodzie, odwilż na zachodzie

W ciągu dnia zachmurzenie powinno być duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Miejscami na północnym wschodzie i wschodzie pojawią się słabe opady śniegu. - Na pozostałym obszarze okresami słabe opady deszczu lub mżawki oraz miejscami deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie i w centrum opady mogą marznąć i powodować gołoledź - czytamy w prognozie synoptycznej na 15 stycznia.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -7, -5 stopni na północnym wschodzie, około 0 w centrum, do 2-4 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie. Na plusowe wartości mogą liczyć mieszkańcy:

Wrocławia

Katowic

Krakowa

Opola

Zielonej Góry

Szczecina

Gorzowa Wielkopolskiego

Wiatr będzie słaby, na zachodzie chwilami umiarkowany i porywisty - wyraźnie obniżający temperaturę odczuwalną. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 55 km/h, może powodować zamiecie śnieżne. IMGW na bieżąco aktualizuje ostrzeżenia. Warto regularnie odświeżać mapę z alertami oraz śledzić lokalne komunikaty meteo. Drogi i chodniki w wielu miejscach pozostaną śliskimi, więc warto zachować szczególną ostrożność.

