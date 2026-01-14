To nie koniec pogodowego koszmaru. Tylko spójrzcie na okolice Warszawy, Rzeszowa i Lublina

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-14 15:55

IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na czwartek (15 stycznia 2025 r.). Nie uwolnimy się od opadów marznących, mrozu i śniegu. Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy, że utrudnienia mogą być m.in. w okolicach Warszawy i Lublina. Szczegóły pogody na jutro omawiamy poniżej.

Oblodzony chodnik

i

Autor: Dimaberlin/ Shutterstock Oblodzony chodnik
  • Czy opady marznące, gołoledź i śnieg zostaną z nami do czwartku? Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 15 stycznia mówią jasno - zima nie powiedziała ostatniego słowa.
  • Synoptycy wskazali regiony, gdzie warunki na drogach i chodnikach mogą być najtrudniejsze. Zalecana ostrożność m.in. na wschodzie i w stolicy kraju.
  • Temperatura, opady, ostrzeżenia - wszystko to omawiamy w poniższym artykule na se.pl.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z 14 na 15 stycznia

Już 14 stycznia Polacy przekonali się, że zima potrafi solidnie dać w kość. Niestety, nic nie wskazuje na to, by kolejne godziny miały przynieść pogodowy zwrot akcji. Z prognozy IMGW na najbliższą noc wynika, że gdzieniegdzie, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju, opady będą marznąć i powodować gołoledź. Z kolei dwucyfrowy mróz zagości na północnym wschodzie Polski. To nadal nie koniec!

- W pasie od północnej Lubelszczyzny i Podlasia po Suwalszczyznę i Mazury opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-8 cm. Na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie także deszczu ze śniegiem. Na wschodzie okresami porywisty wiatr - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na mapie z prognozą widzimy, że niebezpiecznie będzie m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie:

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 14/15 stycznia

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 14/15 stycznia

Mroźny czwartek na wschodzie, odwilż na zachodzie

W ciągu dnia zachmurzenie powinno być duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Miejscami na północnym wschodzie i wschodzie pojawią się słabe opady śniegu. - Na pozostałym obszarze okresami słabe opady deszczu lub mżawki oraz miejscami deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie i w centrum opady mogą marznąć i powodować gołoledź - czytamy w prognozie synoptycznej na 15 stycznia.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -7, -5 stopni na północnym wschodzie, około 0 w centrum, do 2-4 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie. Na plusowe wartości mogą liczyć mieszkańcy:

  • Wrocławia
  • Katowic
  • Krakowa
  • Opola
  • Zielonej Góry
  • Szczecina
  • Gorzowa Wielkopolskiego

Wiatr będzie słaby, na zachodzie chwilami umiarkowany i porywisty - wyraźnie obniżający temperaturę odczuwalną. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 55 km/h, może powodować zamiecie śnieżne. IMGW na bieżąco aktualizuje ostrzeżenia. Warto regularnie odświeżać mapę z alertami oraz śledzić lokalne komunikaty meteo. Drogi i chodniki w wielu miejscach pozostaną śliskimi, więc warto zachować szczególną ostrożność. 

Polecany artykuł:

Przymusowe ferie zimowe na północy kraju. Pogoda nie rozpieszcza uczniów

Galeria: Zima na całego w Kalifornii! W ciągu doby spadło 90 cm śniegu. Ludzie nie mogli wyjść z domu! Archiwalne zdjęcia

Zima na całego w Kalifornii! W ciągu doby spadło 90 cm śniegu [ZDJĘCIA]
5 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA CZWARTEK
PROGNOZA IMGW