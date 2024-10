Chociaż większość z nas marzy o "polskiej złotej jesieni", niestety najczęściej zderzamy się z szarą, deszczową i chłodną jesienią. Czego możemy spodziewać się w piątek 18 października? Jak się okazuje, niektórzy szczęściarze zobaczą na termometrach nawet do 20°C! Prognozy dają nadzieję na udany pod względem pogodowym dzień. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem.

Jaka będzie pogoda w piątek 18.10? Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w piątek (18 października 2024) w dzień będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie miejscami na północnym zachodzie umiarkowane. Synoptycy ostrzegają przed mgłami.

W piątek czeka nas ciepły, jesienny dzień. Termometry wskażą nawet do 20°C.

- Temperatura maksymalna od 13°C na wschodzie i południu, około 16°C w centrum i na północy, do 19°C na zachodzie kraju, a na Dolnym Śląsku miejscami do 20°C - podaje IMGW.

Eksperci przestrzegają jednak przed silnym wiatrem.

W nocy z piątku na sobotę (18.10.2024/19.10.2024) we wschodniej połowie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, w zachodniej małe i umiarkowane.

- Temperatura minimalna od -1°C na wschodzie i tam miejscami przy gruncie spadki do -3°C, przez około 4°C w centrum, do 9°C miejscami na zachodzie. Na południu i południowym wschodzie kraju temperatura od 0°C w obniżeniach terenu do 8°C w obszarach wyżej położonych, zaś w rejonach podgórskich od -2°C w obniżeniach do 10°C w obszarach wyżej położonych - podają synoptycy IMGW.