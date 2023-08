Temperatura spadnie nawet o 20 stopni?! Padła data. Szalona prognoza

Upały, gwałtowne burze, ulewy i temperatura poniżej 20 stopni Celsjusza. To wszystko czeka nas w pogodzie na przełomie sierpnia i września. Wystarczy zaledwie kilkadziesiąt godzin, aby skwar i duchota ustąpiła miejsca uczuciu chłodu. Szczegóły poniżej.

Wrócą upały. Niebezpieczna pogoda w weekend

Środa i czwartek (23-24 sierpnia) zapowiada się względnie spokojnie. Na termometrach od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu do 27-28 stopni. Na północy możliwy przelotny deszcz. Drastyczne zmiany w pogodzie przyjdą na ostatni weekend sierpnia. W piątek (25 sierpnia) na chwilę wrócą do Polski upały, których niektórzy mają już serdecznie dość. Termometry pokażą 30-32 stopnie Celsjusza, z wyjątkiem północnej części kraju. Co gorsza, prognozowane są gwałtowne burze. Duszno i parno będzie również w sobotę (26 sierpnia). Na południowym wschodzie należy spodziewać się temperatur rzędu 34 stopni. Tam oraz w zachodniej części kraju znowu może być burzowo. W niedzielę (27 sierpnia) pogoda podzieli Polskę na pół. Na zachodzie około 20 stopni Celsjusza i ulewne deszcze. Jak informuje portal twojapogoda.pl, wszystko przez chłodny front, który będzie wędrować z zachodu na wschód kraju. Z kolei na wschodzie typowo letnia pogoda, a na termometrach nawet 34 stopnie.

Po weekendzie załamanie pogody. Wrzesień powita nas chłodem i deszczem?

Co z pogodą po weekendzie? Czeka nas załamanie pogody i potężne ochłodzenie. Upały znikną, a temperatura spadnie do wartości ok. 20 stopni powyżej zera. Tam, gdzie spadnie rzęsisty deszcz, temperatury będą znacznie niższe, co oznacza spadek o 20 stopni Celsjusza w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin.

Źródło: TwojaPogoda.pl

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej