Koniec upałów, ale pojawi się inny problem [Prognoza IMGW na 23.08.2023]

Pogoda nie ma litości. Burze z gradem to zaledwie początek [Prognoza IMGW na 21.08.2023]

Ogromna zmiana w pogodzie, wszyscy to odczują. Wyraźna linia na mapie, tutaj nastąpi załamanie

Polska podzielona pogodowo. Na północy przyjemnie, niżej burze z gradem i jeszcze to [Prognoza IMGW na 22.08.2023]

Upałów nie stwierdzono, choć nadal miejscami będzie gorąco - tak w skrócie moglibyśmy podsumować pogodę, która będzie z nami w środku bieżącego tygodnia. Prognoza na środę (23 sierpnia 2023 r.) jest względnie optymistyczna, choć gdzieniegdzie przydadzą się parasole. Synoptycy IMGW mają dobre wieści dla tych, którzy wybrali taki termin na odpoczynek nad morzem. Wielu powie, że takie temperatury są dla nich idealne.

Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podają w prognozie synoptycznej, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy oraz na krańcach południowych okresami zachmurzenie duże. - Tam przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty - informuje IMGW w prognozie na środę. Na szczęście opadów nie będzie zbyt wiele. Wypoczywający w okolicach Gdańska na wszelki wypadek powinni wziąć ze sobą parasole lub kurtki przeciwdeszczowe.

Pogoda na jutro. Temperatura 23.08.2023

Jak już sygnalizowaliśmy wyżej - środa będzie najprawdopodobniej pierwszym od dawien dawna dniem bez upałów. - Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu do 28°C na południu i zachodzie, nad morzem od 20°C do 23°C - podaje IMGW. Najbliżej upalnych wartości będzie w okolicach Wrocławia, ale bariery 30 stopni raczej nie przekroczymy. Na Helu i w Międzyzdrojach ok. 23 stopni. Cieplejsze bluzy przydadzą się dopiero w nocy.

Pogoda IMGW na noc ze środy na czwartek 23/24 sierpnia 2023

IMGW podaje, że w nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko lokalnie nad morzem oraz na wschodzie kraju zachmurzenie duże i słabe przelotne opady deszczu. W dolinach górskich gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 13 stopni Celsjusza na północy i na obszarach podgórskich, do 18°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby na ogół słaby lub zmienny. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie.