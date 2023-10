Jaka będzie pogoda w czwartek, 19 października?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 19 października zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wychodząc, warto wziąć ze sobą parasol.

- Miejscami słabe opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - podaje IMGW.

Temperatura 19.10.2023

W czwartek temperatury nie będą zwalać z nóg, na termometrach maksymalnie do 14°C.

- Temperatura maksymalna od 5°C, 7°C na północnym wschodzie, około 10°C w centrum i nad morzem do 13°C, 14°C miejscami na południu - czytamy na stronie IMGW.

Jak podają synoptycy, wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, w obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 60 km/h, nad morzem chwilami dość silny, w porywach do 65 km/h, w zachodniej części wybrzeża do 75 km/h, z kierunków wschodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, na szczytach Bieszczadów do 100 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (19.10.2023/20.10.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (19.10.2023/20.10.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, w północnej połowie kraju również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C ma północnym wschodzie, około 4°C w centrum, do 8°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, północno-wschodni i wschodni, jedynie na południowym wschodzie wiatr z kierunków południowych. W Bieszczadach porywy wiatru do 90 km/h.