Taki będzie pierwszy dzień 2024 roku. Opady marznące i ulewy to nie wszystko [Prognoza IMGW na 1.01.2024]

IMGW ostrzega przed powrotem zimy. Opady śniegu już w Nowy Rok

Północno-wschodnia i wschodnia Polska mogą się spodziewać intensywnych opadów śniegu - ostrzega IMGW. Pojawią się one w godzinach popołudniowych w poniedziałek, 1 stycznia, i utrzymają się do godzin porannych lub popołudniowych we wtorek, 2 stycznia. Instytut opublikował na swojej stronie ostrzeżenia pierwszego stopnia, które dotyczą pasa od województwa warmińsko-mazurskiego, wyłączając jego zachodnią część, przez województwo podlaskie, ale bez północno-wschodniego skrawka z Suwałkami na czele, aż po wschodnią cześć województwa mazowieckiego i lubelskiego.

- Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm - czytamy w komunikacie IMGW.

Nagły powrót zimy w tych regionach nie oznacza bynajmniej tego, że śnieg utrzyma się przez dłuższy czas, bo cały czas są tam prognozowane temperatury sięgające kilku stopni powyżej zera. W Nowy Rok w całej Polsce może być 5-8 kresek, natomiast 2 stycznia od 2 do 7.

