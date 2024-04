To będzie słoneczny maj? Ludowa przepowiednia "od św. Łucji" odziera ze złudzeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje, że najbliższy weekend (19-21 kwietnia) będzie "pochmurny z opadami deszczu, na północy i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu". sobotę (20 kwietnia) na południowym wschodzie prognozowane są burze z opadami gradu lub krupy. Opady mogą być intensywne. Przed nami zimny weekend. W nocy temperatura może spaść nawet do –3°C. W ciągu dnia duże różnice w temperaturze pomiędzy regionami, od 3°C do 12°C. - Na Wybrzeżu okresami dość silny i porywisty wiatr z kierunków zachodnich i północnych - zapowiada IMGW. W dalszej części artykułu więcej o pogodzie na weekend (19-21 kwietnia).

W piątek (19 kwietnia) - według IMGW - "Polska dostaje się pod wpływ niżu znad Morza Północnego oraz związanego z nim frontu atmosferycznego". Nasz kraj pozostaje w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, a ciśnienie spada. Na termometrach od 7°C do 11°C na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. W sobotę (20 kwietnia) - jak informuje IMGW - "niż znad Danii już w nocy przemieści się nad centralną Polskę, tylko początkowo południowo-wschodnia część kraju będzie pod wpływem klina wyżowego". - Powietrze pochodzenia arktycznego przejściowo zostanie wyparte przez nieco cieplejsze polarne morskie. W nocy wahania ciśnienia, rano ciśnienie zacznie rosnąć - czytamy w komunikacie IMGW. Duże różnice w temperaturze maksymalnej w poszczególnych regionach. Najchłodniej na północy, tam termometry pokażą ledwie 4°C. Najcieplej w południowej części Polski, 11-12°C. W niedzielę (21 kwietnia) - według prognoz IMGW - "Polska będzie na skraju wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Skandynawią, tylko na południowym wschodzie zaznaczy się wpływ niżu z rejonu Morza Czarnego". - Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, nieco cieplejszym na południowym wschodzie - zapowiadają eksperci. Ciśnienie wzrośnie, a temperatura podobna do tej w sobotę. Na północy najchłodniej, tam na termometrach maksymalnie 3-4°C. Najcieplej we wschodnich regionach, 11-12°C.

Jaka pogoda po weekendzie? Zimno zostanie z nami na dłużej

Niestety, niewiele wskazuje na to, aby tuż po weekendzie pogoda poprawiła się. - Będzie padać i zrobi się dość chłodno - tak pogodę na najbliższe dni zapowiada w rozmowie z "Super Expressem" Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW. - Na razie nie widać powrotu do temperatur powyżej 20 stopni Celsjusza - dodaje ekspertka. Więcej w artykule Ekspertka omówiła pogodę na końcówkę kwietnia. Śnieg i zimne powietrze to nie wszystko

