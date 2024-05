Noc z czwartku na piątek (2/3 maja) będzie na przeważającym obszarze kraju bezchmurna, większe zachmurzenie jedynie w zachodniej Polsce. Na krańcach południowo-zachodnich możliwy słaby deszcz. Na termometrach od 7°C we wschodniej Polsce i w rejonach podgórskich Karpat. W centrum około 10°C. Najcieplej na północnym zachodzie, gdzie termometry wskażą 14°C. Zaledwie 2°C lokalnie w dolinach karpackich. - Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i wschodni, tylko na południowym zachodzie z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h słabnący do 70 km/h - prognozuje IMGW.

W piątek (3 maja) pogodnie, więcej chmur jedynie w zachodniej połowie kraju. Tam też miejscami może spaść przelotny deszcz, a po południu możliwe również burze i grad. Podczas burz spaść może około 10 mm wody. Nadal ciepło, najchłodniej na Przedgórzu Sudeckim, około 18°C. Nad morzem 19°C, około 23°C na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej w centrum, do 26°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, po południu słabnący - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

