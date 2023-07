Początek sierpnia jak z koszmaru! Prognozy odzierają ze złudzeń. Burze to nie wszystko

Końcówka lipca pod względem pogodowym jest daleka od idealnej. Przyjemne warunki atmosferyczne mieszają się z burzami i deszczami. Polacy mieli nadzieję, że sierpień wynagrodzi te nietypowe, jak na obecną porę roku zjawiska. Tymczasem eksperci IMGW, którzy przesłali "Super Expressowi" najnowszą prognozę synoptyczną na nadchodzący tydzień, zwracają uwagę na dynamiczne zmiany. Niestety, tylko część z nich poprawi nastroje naszych czytelników. - Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, najchłodniej będzie na północy - podają synoptycy.

Tak zimnego lata nie było już dawno! Pogoda nie ma litości

Potwierdzają się wcześniejsze, nieprzyjemne prognozy na ostatni dzień lipca. Na południowym wschodzie możliwe są burze, a nad morzem temperatury mogą nie dobić nawet do 20 stopni! Jak na środek lata, to wyjątkowo nieprzyjemna wiadomość.

Jeszcze gorzej wyglądają prognozy synoptyków na wtorek, czyli pierwszy dzień sierpnia. Wypoczywający nad morzem znów zmierzą się z temperaturami, kojarzonymi bardziej z wiosną niż ze środkiem lata (18-20 stopni). Tymczasem ulewy i deszcze będą się rozwijać w innych regionach.

- Wtorek przyniesie opady praktycznie w całym kraju, a dodatkowo na Pomorzu i zachodzie możliwe będą burze. Najbardziej intensywne opady prognozowane są na południowym wschodzie, gdzie miejscami - na obszarach podgórskich oraz w górach - spadnie do 20 mm deszczu - podaje IMGW.

Dynamiczne zmiany w pogodzie. Eksperci IMGW alarmują

Dynamiczna pogoda, na którą zwracają uwagę synoptycy będzie z nami również w środku tygodnia. W środę na południu spadnie nawet 30 mm deszczu, a dzień później ulewne i burzowo zrobi się na północy kraju.

Deszczowa aura i chłód zostaną z wczasowiczami do końca tygodnia. Dla przykładu w piątek (4 sierpnia), na północy kraju będzie wyraźnie najchłodniej. W niedzielę jest szansa na więcej przejaśnień i temperatury od 20 do 24 stopni Celsjusza. Pozostaje wierzyć, że to będzie początek pogodowego zwrotu w pozytywnym kierunku. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

