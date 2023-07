Ulewy i burze atakują z ogromną mocą! Tutaj spadnie nawet 20 mm deszczu [Prognoza IMGW na 31.07.2023]

Przed nami ostatni dzień lipca. Końcówka tego miesiąca przyniosła sporo opadów deszczu i burzowych klimatów. Nie inaczej będzie w poniedziałek (31.07.2023 r.). Pogoda wyraźnie chce popsuć plany urlopowiczom. Zamiast typowo letnich warunków atmosferycznych, będziemy zamykać okna, aby uchronić nasze pomieszczenia przed deszczem. Mało tego, warunki na drogach będą dalekie od idealnych. Synoptycy IMGW wskazują, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza i gdzie słupki rtęci nie dobiją do 20 stopni.

Nie mamy zbyt wielu dobrych wieści dla czytelników "Super Expressu". Początek tygodnia będzie bardzo przypominał końcówkę poprzedniego.

- W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu oraz na południowym wschodzie z burzami. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm - ostrzegają eksperci IMGW.

Kolejnym problemem będa wichury, ktore będą m.in. wystepowały w towarzystwie burz.

- Na wybrzeżu wiatr dość silny, gdzieniegdzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W burzach wiatr porywisty, w Sudetach porywy wiatru wzrastające od 70 km/h do 80 km/h - wyliczają synoptycy.

Warto śledzić na bieżąco komunikaty meteo i ostrzeżenia Insytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będziemy je analizować również w naszym pogodowym serwisie. Pamiętajcie, aby w czasie burzy zachować szczególną ostrożność.

Pogoda na jutro. Temperatura 31.07.2023

Ostatni dzień lipca na pewno nie przyniesie upałów. Wręcz przeciwnie, gdzieniegdzie wartości będą przypominać późną wiosnę, a nie środek lata.

- Temperatura maksymalna na poziomie od 20°C w rejonach podgórskich, w rejonie Zatoki Gdańskiej, w północnej Wielkopolsce oraz na Kujawach do 25°C na Podkarpaciu Chłodniej nad morzem, Pomorzu oraz Podhalu około 18°C - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na poniedziałek.

Na 25 stopni mogą liczyć mieszkańcy Warszawy i Białegostoku. W Gdańsku i okolicach termometry pokażą w poniedziałek do 20 stopni. Wypoczynek nad morzem nie będzie taki, jaki wymarzyła sobie większość Polaków.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 31 lipca / 1 sierpnia

Pierwsze godziny sierpnia również nie upłyną pod znakiem spokojnej pogody. Jeśli będziecie w nocy wychodzić z domu, to przydadzą się parasole. Gdzie konkretnie?

- W nocy z poniedziałku na wtorek, na wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tu bez opadów; na pozostałym obszarze zachmurzenie wzrastające do dużego i całkowitego oraz opady deszczu - podaje IMGW.

- Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na zachodzie i Pomorzu. Temperatura minimalna od 12°C w rejonach podgórskich Karpat do 17°C na zachodzie, w centrum i nad morzem. Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany oraz porywisty, z kierunków południowych. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Beskidach do 65 km/h - ostrzegają synoptycy. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Sonda Czy boicie się odgłosów burzy? Tak, bardzo Nie, wcale Nie, ale moje zwierzęta się boją