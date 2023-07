IMGW ostrzega przed burzami z gradem. W którym regionie będzie najgorzej?

Burze z gradem mogą wystąpić w sobotę, 29 lipca, i w nocy z soboty na niedzielę prawie w całej Polsce, przed czym ostrzega IMGW. Jedyny region, którego przynajmniej nie razie nie dotyczą alerty, to Lubelszczyzna i Podlasie. Najgorsza sytuacja ma natomiast wystąpić w północno-zachodniej części kraju, dla której pojawiły się czerwone alerty, noszące drugi stopień w trzystopniowej skali. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 45 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad - czytamy w ostrzeżeniu IMGW. Zjawiska mogą tam jeszcze występować do późnych godzinach wieczornych, choć pierwsze burze pojawiły się już po południu w województwie zachodniopomorskim. Pozostały regiony otrzymały alerty pierwszego stopnia, które zwłaszcza w przypadku wschodnich województw dotyczą pojawiania się burz z gradem jeszcze w godzinach nocnych i wczesnoporannych.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad - podaje IMGW.

