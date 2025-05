Burze, ulewne deszcze i jeszcze to! Tutaj prognozy są najgorsze

Spis treści

Pogoda na noc z wtorku na środę - 27/28 maja 2025

IMGW zaktualizował prognozy na najbliższe godziny. W nocy z wtorku na środę (27/28 maja 2025) parasole mogą się przydać na północnym zachodzie. Opady deszczu są prognozowane dla województwa zachodniopomorskiego. Nie odnotujemy przymrozków, za to wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 60 km/h. Najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim - tam nawet 13-14 stopni Celsjusza. Zdecydowanie chłodniej na Lubelszczyźnie i na Podlasiu, gdzie temperatura minimalna "dobije" do 8 stopni. Jest to zaledwie wstęp do prognozy pogody na środę, która nie wygląda zbyt optymistycznie.

Czytaj też: Załamanie pogody jest już pewne. Wichury do 130 km/h i burze w prognozach

Pogoda na jutro: Burze i ulewne deszcze w prognozie na 28 maja. Ostrzeżenia IMGW

W prognozie ostrzeżeń IMGW widać żółte alerty (pierwszego stopnia) przed burzami. 28 maja ostrzeżenia powinny być aktywne w województwach:

lubuskim

wielkopolskim

kujawsko-pomorskim

zachodniopomorskim

dolnośląskim

pomorskim

Prognoza ostrzeżeń może ulec aktualizacjom, ale wszystko wskazuje na to, że w środku tygodnia odnotujemy niebezpieczne zjawiska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał szczegóły. W ciągu dnia na wschodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże i miejscami słaby deszcz.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo w centrum również rozpogodzenia. Z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu, a miejscami wystąpią też burze, głównie na zachodzie i północnym zachodzie Polski. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na tym jednak nie koniec. Eksperci od pogody podają, że wiatr na wschodzie będzie słaby, ale na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni, tylko na wschodzie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.

Bomby ciepła nie będzie. Nowa prognoza z temperaturami 28.05.2025

W środę temperatura maksymalna na poziomie od 18 stopni Celsjusza na zachodzie i krańcach południowo-wschodnich, około 20°C w centrum i na północnym wschodzie do 22 stopni, 23°C lokalnie na Mazowszu oraz południowym wschodzie kraju. - Chłodniej nad morzem, na Pojezierzu Pomorskim oraz krańcach wschodnich, od 15°C do 17°C - czytamy w prognozie IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, to na temperaturę powyżej 20 stopni mogą liczyć:

Rzeszów

Katowice

Kraków

Warszawa

Łódź

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Lublin

Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie". Zachęcamy do śledzenia pogodowego serwisu oraz lokalnych oddziałów.