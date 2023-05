Deszcz nie odpuszcza, synoptycy ostrzegają! Do tego jeszcze stanie się to [Prognoza IMGW na 18.05.2023]

Przed nami czas ekstremalnych, szalonych wręcz temperatur? Tak wynika z wyliczeń ekspertów. Co gorsza, stać się tak może już niebawem. Prognozy nie pozostawiają złudzeń. Jakie wartości mogą odnotowywać termometry i z czego to wynika? Szczegóły poniżej.

Wzrost temperatury. Notowane będą rekordowe wartości

Jak czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), "według analiz przedstawionych w Global Annual to Decadal Climate Update, w najbliższych 5 latach istnieje aż 66 proc. szansa na to, że przynajmniej raz średnia roczna temperatura powierzchni wzrośnie – przejściowo – o 1,5 st. Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej". Niemal pewne (98 proc. prawdopodobieństwa) jest natomiast to, że w latach 2023-2927 co najmniej jeden rok będzie najcieplejszym w historii. – Informacje przedstawione w raporcie nie oznaczają przekroczenia granicy określonej w porozumieniu paryskim na stałe – tłumaczy cytowany przez IMGW prof. Petteri Taalas, Sekretarz Generalny WMO. Taalas zwraca jednak uwagę, że alarmujące jest to, że "w ciągu najbliższych lat rośnie prawdopodobieństwo złamania bariery +1,5°C". Co gorsza, pogodowi eksperci oczekują w nadchodzących miesiącach pogłębiania się zjawiska El Niño.

Średnia temperatura globalna wzrośnie w szybkim tempie

Zmiany w prognozie dotyczącej temperatury wywołują również postępujące zmiany klimatu wywołane działalnością ludzi. Może to oznaczać skokowe wzrosty temperatury powietrza. Niestety, znacząco odbije się to na zdrowiu i życiu człowieka, a także naszego bezpieczeństwa żywieniowego, gospodarki wodnej oraz środowiska.

O tym, jak dynamicznie zmienia się sytuacja, i to na naszą niekorzyść, niech świadczy fakt, że według raportu Met Office, wiodącego centrum WMO zajmującego się prognozami długoterminowymi, w latach 2017-2021 prawdopodobieństwo przekroczenia średniej globalnej temperatury powietrza o 1,5°C wynosiło zaledwie 10 proc, a w 2015 roku było bliskie zeru. Dr Leon Hermanson, ekspert Met Office, kierujący zespołem autorów raportu nie ma wątpliwości. Średnie globalne temperatury nadal będą rosnąć, co oddali nas od klimatu, do którego się przyzwyczailiśmy.

Wnioski ogólne są bardzo niepokojące. Jak czytamy na stronie IMGW, "przewiduje się, że średnia globalna temperatura powietrza dla każdego roku w latach 2023-2027 będzie od 1,1°C do 1,8°C wyższa niż średnia z lat 1850-1900". Ponadto istnieje aż 98 proc. szans, że "co najmniej jeden rok w ciągu najbliższych pięciu lat pobije rekord temperatury ustanowiony w 2016 roku, kiedy wystąpiło wyjątkowo silne El Niño".

