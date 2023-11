Zima atakuje na całego! Jest ostrzeżenie przed burzami śnieżnymi. To nie wszystko, co wydarzy się w weekend

Pełnia Mroźnego Księżyca - skąd pochodzi nazwa?

Nazwy pełni Księżyca wywodzą się m.in. z kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i odwołują się do danej pory roku. Ze względu na zbliżającą się zimę i niskie temperatury panujące o tej porze roku nazywana jest Pełnią Mroźnego Księżyca lub Pełnią Szronową. Inne określenie listopadowej pełni to Pełnia Księżyca Bobrów, gdyż to zjawisko wiąże się z czasem, w którym mieszkańcy Ameryki Północnej zastawiali wnyki na bobry, zanim rzeki zamarzały podczas pierwszych mrozów.

Kiedy przypada Pełnia Mroźnego Księżyca 2023?

Pełnię Mroźnego Księżyca lub - jak kto woli - Pełnię Księżyca Bobrów będzie można obserwować już w poniedziałek, 27 listopada. Księżyc osiągnie maksimum pełni, a co za tym idzie, zrobi się idealnie okrągły o godzinie 10:16. Mimo, iż kulminacja nastąpi w ciągu dnia, okrągły Księżyc będzie można podziwiać również w nocy z poniedziałku na wtorek.

Jak obserwować Pełnię Mroźnego Księżyca?

Pełnię Księżyca można podziwiać bez wychodzenia z domu. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem". W tym przypadku warto zadbać o ciepłą odzież. Listopadowe noce są już bardzo chłodne.

Ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. I nie chodzi tutaj o temperaturę, lecz zachmurzenie. Niebo powinno być bezchmurne, co jesienią może okazać się dość niepewne. Warto więc śledzić lokalne prognozy pogody.

Pełnia Księżyca - skutki uboczne

Pełnia Księżyca to nie tylko ciekawe zjawisko, które przyciąga miłośników astronomii i fotografów. Może mieć ona również dość nieprzyjemne skutki uboczne. W czasie, gdy Księżyc wchodzi w fazę pełni, wiele osób odczuwa jej oddziaływanie. Skutki mogą objawiać się bezsennością i koszmarami sennymi. Niektórzy mogą też lunatykować. Są też tacy, którzy skarżą się na swoje zdrowie. Wśród nich jest piosenkarka Edyta Górniak, która niedawno skarżyła się, że podczas pełni Księżyca odczuwa ogromny ból, który nie pozwala jej wstać z łóżka. Podczas pełni, wiele osób skarży się również na rozdrażnienie i zmęczenie, co może prowadzić do licznych konfliktów. W tym czasie lepiej unikać drażliwych tematów i unikać sytuacji, które mogą zakończyć się kłótnią.

