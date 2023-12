Śnieżyce, mrozy i wichury popsują plany Polaków. Nici z przedświątecznego relaksu [Prognoza IMGW na 23.12.2023]

Pogoda na jutro. Niepokojące prognozy na 23 grudnia. Uderzą w nas śnieżyce i wichury

Nie ma co ukrywać - pogoda w drugiej połowie grudnia nie zachwyca. W sobotę (23.12.2023) warunki atmosferyczne przyniosą konkretne utrudnienia. Synoptycy IMGW podają, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami głównie w zachodniej połowie kraju.

- Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem także silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 110 km/h, w Sudetach do 80 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne - alarmują eksperci Instytutu.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -1 stopnia Celsjusza na wschodzie (delikatny mróz również za dnia), około 1°C na południu i zachodzie, do 3°C nad morzem. W kotlinach karpackich spadek temperatury do -3°C. Jeśli chodzi o duże miasta, to 3 stopnie mogą się pojawić na termometrach w Szczecinie i okolicach. Na Podlasiu w najcieplejszym momencie dnia będzie 0 stopni.

Prognoza IMGW na noc z soboty na niedzielę, 23/24 grudnia 2023

Z prognozy IMGW na noc z 23 na 24 grudnia wynika, że zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia na wschodzie. Miejscami słabe opady śniegu, od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem, w centrum i na południu lokalnie także opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura minimalna od -4°C na wschodzie do 1°C na zachodzie i nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich około -6°C. Ta noc nie będzie spokojna.

- Miejscami możliwe oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty w porywach do 60 km/h, zachodni. W górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - ostrzegają synoptycy. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Zalecamy również śledzenie ostrzeżeń IMGW i lokalnych komunikatów meteo.