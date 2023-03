Pełnia Księżyca w marcu 2023 nie da ci zasnąć w nocy! Co ma wspólnego z robakami?

-30 stopni w marcu?! To możliwe! Te liczby sprawią, że złapiesz się za głowę

Wichury do 100 km/h i śnieżyce, a potem... totalny zwrot akcji?! Szalona pogoda w Polsce

Zima pokaże paskudne oblicze. Śnieżyce i wichury do 100 km/h to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 7.03.2023]

Polacy nie mają wątpliwości - zima w pełni! Do końca kalendarzowej pozostały jeszcze dwa tygodnie, a przełomu nadal nie widać. W środę (8 marca 2023 r.) ponownie będą nam towarzyszyć niebezpieczne zjawiska meteo. Pogoda ma dla nas m.in. śnieżyce i bardzo trudne warunki na drogach. Prawdziwe szaleństwo czeka tych, którzy z jakiegoś powodu udadzą się w góry. Meteorolodzy będą ostrzegać przed takimi wypadami.

Jaka będzie pogoda w środę, 8 marca?

Synoptycy IMGW wskazują, że 8 marca (Dzień Kobiet) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. W środę musimy mieć przy sobie parasole, czapki, płaszcze lub kurtki z kapturem. Kierowcy i piesi będą musieli zachować szczególną ostrożność.

- Miejscami pojawią opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na północy dość silny, w porywach do 70 km/h, stopniowo słabnący, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy do 100 km/h, w Sudetach do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzegają eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na Dzień Kobiet. Temperatura 8.03.2023

W temacie temperatur nie należy się spodziewać przełomu, choć gdzieniegdzie odnotujemy ocieplenie. Mogą na nie liczyć mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. - Temperatura maksymalna od 1°C na północy do 8°C miejscami na Podkarpaciu - podaje IMGW. 8-9 stopni pokażą termometry w Krakowie i Rzeszowie. O wiele chłodniejszy Dzień Kobiet będziemy mieli w Poznaniu, Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie i Zielonej Górze - tam zaledwie 3-4 kreski powyżej zera. Powiew wiosny spodziewany jest bliżej weekendu.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 8-9 marca

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie powinno być duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy kraju. Miejscami pojawią się nieprzyjemne opady śniegu, w południowej połowie kraju również opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na krańcach południowych opady deszczu i deszczu ze śniegiem, tylko wysoko w górach opady śniegu. Na południu kraju suma opadów około 12 mm.

- Miejscami w centrum i na wschodzie kraju przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach o 10 cm. Temperatura minimalna od -10°C lokalnie na Pomorzu do -2°C w centrum kraju i 4°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie i południu w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich i północnych. W Tatrach porywy 90 km/h, w Sudetach do 70 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne - wyliczają eksperci IMGW. Prognozy będziemy oczywiście aktualizować w naszym serwisie.

Sonda Czy lubisz zimę? Tak Nie Nie mam zdania