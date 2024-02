Ściana deszczu w Polsce. To nie wszystko! Pogoda zniweczy plany

Zima powróci ze śnieżycami i mrozem! Różnice w temperaturach do 15 stopni. Wiemy, kiedy będzie najgorzej

Moi dziadkowie co roku przepowiadają pogodę w ten sposób. Od św. Łucji do Wigilii. Taki będzie 2024. Kluczowy jest ten szczegół

Deszcz i wichury nawet 100 km/h nie dadzą nam spokoju. Za to temperatury mogą zadowolić [Prognoza IMGW na 22.02.2024]

To się stanie już w sobotę. Nie będziecie mogli spokojnie zasnąć!

To będzie trudny czas

Eksperci nie mają wątpliwości - w Polsce utworzy się "deszczowa aleja". Takie określenie przewija się w czołowych polskich serwisach. Opady deszczu uderzą już w piątek (23 lutego 2024). Potwierdzają to synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najgorzej będzie w centrum, na wschodzie i południu. Wysoko w górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy i w rejonie podgórskich Karpat odnotujemy silniejszy wiatr - miejscami nawet do 75 km/h. Niestety, prognozy na weekend są jeszcze gorsze. Już w nocy z piątku na sobotę na Opolszczyźnie suma opadów lokalnie wyniesie nawet 20 mm.

- Na północy możliwy nad ranem również deszcz ze śniegiem. Prognozowana suma opadów na północy i w centrum około 10 mm. Na północnym wschodzie silne zamglenia i miejscami mgła ograniczająca widzialność do 400 m - alarmuje IMGW.

Ulewne deszcze i silne wichury. Niepokojąca prognoza pogody

Opady deszczu osłabną dopiero w sobotę (24 lutego 2024) w godzinach popołudniowych. Jeżeli macie plany na początek weekendu, to być może trzeba będzie je odłożyć.

- Miejscami pojawią się opady deszczu, na północy początkowo możliwy również deszcz ze śniegiem. Na północy kraju opady będą okresami o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma opadów około 10 mm - przekazuje IMGW w prognozie na 24.02.2024. Na tym jednak nie koniec.

- Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, na obszarach podgórskich Karpat dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i południowy. Pod wieczór wiatr zacznie stopniowo słabnąć. Wysoko górach wiatr w porywach do 110 km/h i tam miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne - alarmują eksperci z Instytutu.

Prognozy na weekend będziemy aktualizować w naszym serwisie. Niebawem przekażemy również najnowsze doniesienia, dotyczące pierwszych dni marca. Tymczasem proponujemy naszym czytelnikom galerię ze zdjęciami zimy z prawdziwego zdarzenia.