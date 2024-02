Moi dziadkowie co roku przepowiadają pogodę w ten sposób. Od św. Łucji do Wigilii. Taki będzie 2024. Kluczowy jest ten szczegół

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (23 lutego 2023) w dzień zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia na północy i zachodzie kraju.

- W centrum, na wschodzie i południu okresami opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Zobacz również: To będzie trudny czas. Śnieżny Księżyc nie pozwoli ci spokojnie zasnąć!

Temperatura maksymalna od 7°C do 11°C.

W piątek będzie wiał silny wiatr! Gdzie będzie najgorzej?

- Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, na obszarach podgórskich Karpat dość silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko górach wiatr w porywach do 100 km/h - prognozuje IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (23.02.2024/24.02.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (23.02.2024/24.02.2024) zachmurzenie będzie na ogół całkowite, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Postępujące od południowego zachodu na północ opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, na Pomorzu lokalnie do 5 cm. Na wschodzie silne zamglenia i miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 1°C do 6°C, cieplej na południowym wschodzie do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny w porywach do 60 km/h, przeważnie z kierunków południowych, na zachodzie przejściowo z kierunków północnych.

Zobacz galerię: Zorza polarna nad Polską

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Sławek zaganiają cielaki do obory. Ale nerwy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.