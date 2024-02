Moi dziadkowie co roku przepowiadają pogodę w ten sposób. Od św. Łucji do Wigilii. Taki będzie 2024. Kluczowy jest ten szczegół

Taka będzie pogoda pod koniec lutego. Nawet 17 stopni, ciepłe kurtki zostaną w szafie

Niedawno informowaliśmy, że w ostatnich dniach lutego niewielkie są szanse na powrót śnieżnej i mroźnej zimy. Kolejne prognozy zdają się to potwierdzać. Nie zmienia tego nawet fakt, że w północno-wschodniej Polsce na początku tygodnia spadł śnieg, a temperatury w całym kraju są niższe niż chociażby w weekend. - Z biegiem trzeciej dekady lutego obserwować będziemy sukcesywny wzrost temperatury powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy tygodnia, gdy to cyklony atlantyckie wchodzące w skład cyrkulacji atlantyckiej skierują do Polski strumień bardzo ciepłej masy powietrza - czytamy w artykule Arkadiusza Wójtowicza na portalu fanipogody.pl. W okolicach 22-26 lutego temperatura może wzrosnąć nawet do 17°C. To wartości typowe dla środka wiosny niż zimy. Wysokie temperatury na przełomie lutego i marca wskazuje też orientacyjna prognoza numeryczna maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza GFS, którą opublikował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Według prognozy IMGW kolejne dni również mają być ciepłe, a w wielu regionach kraju temperatury będą dwucyfrowe.

