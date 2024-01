Rekordowy mróz w Polsce. Nawet -30 stopni. IMGW pokazuje mapy

Zgrzytanie zębami z zimna to nie wszystko! Pogoda szykuje kolejną niespodziankę. To kwestia godzin

Sprawdziły się prognozy sprzed weekendu, ostrzegające przed siarczystym mrozem w Polsce. Najzimniej miało być na Warmii, Mazurach i Podlasiu i rzeczywiście tak się stało. Miniona noc to ponad 20 stopni mrozu w wielu miejscach woj. warmińsko-mazurskiego i woj. podlaskiego. Gdzie było najzimniej?

Silny mróz w Polsce. Tutaj było najzimniej

IMGW podaje, że w poniedziałek (8 stycznia) w nocy temperatura spadła do -21,9°C w Gołdapi i -21,1° w Kętrzynie. Poranek i wschód słońca wcale nie przyniósł poprawy. W poniedziałek o godz. 8:10 temperatura minimalna na stacji meteorologicznej w Gołdapi wyniosła -22,5°C. Z kolei w Mikołajkach temperatura minimalna przy gruncie spadła do -24°C. Woj. warmińsko-mazurskie było więc minionej nocy najzimniejszym regionem w kraju. Dla przypomnienia najniższa temperatura w XXI wieku została zanotowana na stacji telemetrycznej w Kotlinie Orawskiej - Jabłonka. Również 8 stycznia, ale 2017 roku, termometry pokazały tam aż-37,7°C. Tak wynika z danych z Centralnej Bazy Danych Historycznych (IMGW-PIB). Temperatura na termometrze to jedno. Gorzej, że odczuwalne wartości były jeszcze niższe niż to, co wskazywały pomiary. W Suwałkach odczuwalna temperatura spadła do -28°C.

Co gorsza, w ciągu najbliższych godzin nadal ma być bardzo zimno. IMGW wciąż ostrzega przed silnym mrozem w północnej i wschodniej Polsce. W nocy z poniedziałku na wtorek (8/9 stycznia) oraz z wtorku na środę (9/10 stycznia) na wschodzie temperatura spadnie miejscami do –23°C i jeszcze niższej temperatury odczuwalnej. Żółte alerty meteo pierwszego stopnia dotyczą województw:

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego

Jaka pogoda na styczeń? Siarczysty mróz powróci

Co więcej, prognozy długoterminowe na styczeń 2024 zakładają, że trwającą obecnie fala mrozów może nie być jedyną w tym miesiącu. Po chwilowym ociepleniu, prognozowanym na najbliższe dni, w okolicach połowy stycznia siarczysty mróz znów ma uderzyć, a towarzyszyć mu mają też opady śniegu i silny wiatr. Więcej w artykule Amerykanie już to wiedzą. Taka będzie pogoda w styczniu. Koszmarne scenariusze

Źródło: IMGW

