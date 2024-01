Od -20 stopni, przez śnieżyce i silny wiatr. Alarmująca prognoza IMGW [Pogoda na 8.01.2024]

Siarczysty mróz to już kwestia godzin. Nie obronimy się przed falą zimna. Nawet –21°C

Nawet -14 stopni, śnieżyce i jeszcze to! Brutalna prognoza na Trzech Króli [Pogoda na 6.01.2024]

Pogoda na jutro 8.01.2024. W nocy nawet -20 stopni Celsjusza

Z prognozy synoptycznej IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek (7/8 stycznia 2024) wynika, że zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na południu kraju całkowite. W południowych regionach trzeba wziąć pod uwagę opady śniegu. Przelotne opady śniegu możliwe także na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty, północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Eksperci zwracają również uwagę na konkretną amplitudę temperatur.

- Temperatura minimalna od -20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -11°C w centrum, do -4°C na wybrzeżu - wskazuje IMGW. W największych miastach Podlasia temperatury do -18 stopni, aż -17 odnotujemy na Warmii i Mazurach oraz w okolicach Gdańska. Najbliższa noc będzie zimna w całym kraju - jeśli nie musicie, lepiej nie wychodźcie z domu. Na mapie ostrzeżeń IMGW i w prognozie alertów widać komunikaty dotyczące silnego mrozu. Na niebezpieczne zjawiska narażone są województwa:

podlaskie

warmińsko-mazurskie

pomorskie

łódzkie

śląskie

dolnośląskie

opolskie

świętokrzyskie

małopolskie

podkarpackie

lubelskie

Możliwe są aktualizacje. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w naszym serwisie. A jak będzie wyglądał początek tygodnia w ciągu dnia?

Pogoda na poniedziałek. Prognoza IMGW na 8.01.2024

Z prognozy na poniedziałek wynika, że w ciągu dnia na północy i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe, na południu zachmurzenie umiarkowane i duże ze słabymi opadami śniegu.

Na najniższe wartości na termometrach narażone są regiony, które walczyły z nimi również w nocy. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -14 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich, około -8°C w centrum, do -1°C na wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na południu porywisty, północno-wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Zwracajcie uwagę na ostrzeżenia IMGW, ponieważ zima nie zamierza wyprowadzać się z naszego kraju.

