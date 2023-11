Przenikliwy chłód, deszcz, a w nocy nawet to! Pogodowy alarm w Polsce [Prognoza IMGW na 13.11.2023]

Deszcz i wichury do 90 km/h to nie wszystko! Eksperci wskazali, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 10.11.2023]

Koszmarna pogoda. Wiatr do 100 km/h i mróz. To już wkrótce

Z prognozy synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w poniedziałek zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Początkowo na północy oraz wschodzie pojawią się słabe opady deszczu, wysoko w Karpatach śniegu i deszczu ze śniegiem. Pod koniec dnia miejscami słabe opady deszczu mogą zepsuć humor mieszkańcom południowej i zachodniej części Polski. Uwaga kierowcy i nie tylko - w godzinach porannych, na północnym zachodzie życie utrudniać będą mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Nowy tydzień przywitamy w towarzystwie przenikliwego chłodu. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10°C na zachodzie; w dolinach karpackich od 3°C do 6°C. Jeśli chodzi o duże miasta, nigdzie nie dobijemy do dwucyfrowych wartości. Na 8-9 stopni mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Łodzi, Opola, Zielonej Góry i Szczecina.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie w porywach do 55 km, z kierunków południowych, na wschodzie początkowo zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - podają eksperci IMGW w prognozie na 13 listopada.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z poniedziałku na wtorek (13.11.2023/14.11.2023)

W nocy z poniedziałku na wtorek nie będzie przyjemnie. Potencjalne zachmurzenie będzie duże i całkowite. Od zachodu postępujące stopniowo w głąb kraju opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Początkowo miejscami na północy i wschodzie opady deszczu ze śniegiem a w górach śniegu. Na Podhalu przejściowo opady marznącego deszczu. Na północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Prognozowana wysokość opadu na przeważającym obszarze około 10 mm, na południu oraz zachodzie do 15 mm, na północnym zachodzie do 20 mm, a przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 5 cm.

Temperatura minimalna od 0°C na północnym wschodzie, około 4°C w centrum do 7°C na południowym zachodzie i wystąpi w pierwszej połowie nocy. W rejonach podgórskich Karpat -2°C. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, jedynie na południu w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych, po północy od zachodu kraju skręcający na zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 110 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Warto śledzić ostrzeżenia meteo. Prognozę będziemy aktualizować w naszym serwisie.