Poważne zmiany w pogodzie! Deszcze i ochłodzenie do nie wszystko [Prognoza IMGW na 12.06.2023]

Mamy już drugą dekadę czerwca, ale pogoda w Polsce wyraźnie zawraca z obranego wcześniej kursu na letnie warunki atmosferyczne. Prognoza IMGW na poniedziałek (12 czerwca 2023 r.) to m.in. informacje o postępującym odchłodzeniu, ale nie tylko. W niektórych regionach temperatury będą przypominać wczesną wiosnę, a nie lato, które w kalendarzu rozpocznie się już za niespełna dwa tygodnie. W najbliższych godzinach przydadzą się cieplejsze bluzy, a gdzieniegdzie również parasole.

Eksperci IMGW prognozują na poniedziałek zachmurzenie małe, tylko na krańcach wschodnich i w Karpatach umiarkowane i duże oraz miejscami słabe opady deszczu. Parasole mogą się przydać m.in. na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. To nie jedyne problemy, z którymi będziemy się zmagać w najbliższych godzinach.

- Wiatr zwykle będzie umiarkowany, nad morzem także dość silny, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni. W górach porywy wiatru do 65 km/h - przekazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silniejsze podmuchy wiatru znacznie obniżą temperatury odczuwalne.

Pogoda na jutro. Temperatura 11.06.2023

Jak już sygnalizowaliśmy wyżej, do Polski dotrze odczuwalne ochłodzenie. W niektórych regionach będzie "tylko" kilkanaście stopni na plusie. Zadowoleni będą ci, którzy ani trochę nie lubią upałów. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 13 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich, około 20°C w centrum, do 24°C na północnym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około 12°C - podaje IMGW. W Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie nie będzie więcej niż 17-18 stopni. Na 24 stopnie mogą liczyć mieszkańcy Szczecina i okolic.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 12/13 czerwca 2023

Specjaliści z IMGW podają, że w nocy z poniedziałku na wtorek (12/13 czerwca 2023 r.) na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze duże, a na wschodzie okresami całkowite. Ze wschodu do centrum postępujące słabe opady deszczu. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 7°C na południu do 12°C nad morzem; w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W prognozach na kolejne dni widać niestety deszcze, burze i grad. We wtorek ma być jeszcze chłodniej niż na początku tygodnia, jedynie w Zachodniopomorskiem termometry pokażą powyżej 20 stopni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

