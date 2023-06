Burze i grad atakują, a w dodatku wydarzy się to! Paskudna pogoda [Prognoza IMGW na 7.06.2023]

Burze i ulewne deszcze do 25 mm to nie wszystko! Szalona pogoda powraca [Prognoza IMGW na 6.06.2023]

Sprawdzają się fatalne prognozy dla Polski, które od początku tygodnia przekazują synoptycy IMGW. Powracają burze, ulewne deszcze i porywisty wiatr. Takie warunki atmosferyczne mogą być niebezpieczne dla mieszkańców. Nie takiej pogody spodziewali się wszyscy ci, którzy planują odpoczynek. Wielu naszych czytelników będzie miało wolne już w środę w godzinach popołudniowych. Warto sprawdzić najnowsze doniesienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i przygotować się na aurę, która da nam solidnie w kość.

Synoptycy IMGW przewidują, że w środę (7 czerwca), w ciągu dnia w południowej połowie kraju i na południu Podlasia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. - Miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze, możliwy drobny grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane - podają eksperci Instytutu.

- Wiatr na ogół słaby, zmienny, okresami nad morzem umiarkowany, północno-wschodni. W burzach porywy wiatru do 65 km/h - alarmują specjaliści od pogody. Warto śledzić lokalne komunikaty meteo i ostrzeżenia IMGW. Będziemy je również przekazywać w naszym pogodowym serwisie.

Pogoda na jutro. Temperatura 7.06.2023

Czy w środę jest szansa na upały? Synoptycy IMGW wskazują, że w środku tygodnia zbliżymy się do granicy 30 stopni Celsjusza, ale jeszcze jej nie przekroczymy. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 18°C na południowym wschodzie i lokalnie nad morzem do 28°C w centrum i na północy kraju, w dolinach karpackich od 14°C do 17°C - podaje Instytut. Na 28 stopni mogą liczyć mieszkańcy Torunia, Bydgoszczy i Szczecina. Chłodniej w Rzeszowie i okolicach - ok. 19-20 stopni. O konkretnym ochłodzeniu nie ma mowy.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 7/8 czerwca 2023

W nocy ze środy na czwartek na południu kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 10 mm. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura od 10°C do 15°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

