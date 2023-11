Potężne burze śnieżne i totalny paraliż! Te zdjęcia mówią wszystko. Pogoda jak z koszmaru

Zima atakuje na całego! Jest ostrzeżenie przed burzami śnieżnymi. To nie wszystko, co wydarzy się w weekend

To był koszmarny pod względem pogody weekend na Ukrainie. W związku z raptownym pogorszeniem się warunków - silnymi wiatrami, ulewnymi deszczami i śnieżycami - władze wprowadziły niemal w całym kraju alert pogodowy i zalecały kierowcom, by nie podróżowali na duże odległości bez pilnej potrzeby. W obwodzie odeskim na południu kraju w 179 miejscowościach nie było prądu. Ograniczono ruch na trasach z Odessy do Kijowa i w stronę granicy z Mołdawią.

W obwodach kijowskim, czernihowskim, czerkaskim i odeskim występiły obfite opady śniegu, w obwodach sumskim, połtawskim, kirowogradzkim i mikołajowskim ulewne opady deszczu ze śniegiem i lodem; śnieg ma 20-30 cm, miejscami 40-50 cm; pojawiły się są zamiecie, zaspy, lód na drogach. Ulewne deszcze wystąpiły w Charkowie, Dnieprze, Chersoniu, obwodzie zaporoskim i na Krymie. W obwodach północnych, środkowych, południowych i na Krymie prędkość wiatru wzrosła do 17-22 m/s, miejscami do 25 m/s, w obwodach odeskim i mikołajowskim do 25-30 m/s; w regionach zachodnich i wschodnich porywy wiatru do 15-20 m/s.

Extreme blizzard conditions in Odessa oblast, Ukraine pic.twitter.com/F2DRcg9pIR— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) November 26, 2023

Jak podała agencja Ukrinform, w Odessie doszło do 37 wypadków drogowych spowodowanych złą pogodą, w tym trzech z ofiarami śmiertelnymi. Rząd ogłosił całodobowy alert w służbach drogowych i awaryjnych. Pogoda jest kolejnym wrogiem, z którym ostatnimi czasy mierzy się Ukraina.

Pogoda jak z koszmaru zaatakowała nie tylko na Ukrainie. W sieci krążą nagrania m.in. z Soczi, Niemiec, Bułgarii i Stanów Zjednoczonych. Burze śnieżne, huraganowe wiatry i gigantyczne fale - taki klimat kojarzy nam się z filmami grozy, ale w wielu miejscach był ponurą rzeczywistością. A jak wygląda sytuacja w Polsce? We wtorek (28 listopada 2023) wystąpią opady śniegu, na południowym zachodzie okresami dość intensywne, i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu całej doby o 15 cm do 20 cm. Jeśli chodzi o ten tydzień, to więcej będzie deszczu ze śniegiem i opadów marznących. Prognozy będziemy aktualizować na bieżąco.

